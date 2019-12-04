Пожежа в Одесі: будівля опинилася пам'ятником архітектури

Зруйнована пожежею будівля є пам'яткою архітектури Одеси.
4 грудня пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Займання виникло на 3 поверсі і потім вогонь поширився на решту історичної будівлі, руйнуючи один з кращих зразків одеської неокласичної архітектури свого часу.
Загальний вигляд будівлі
archodessa.com
Згідно історичній довідці, прибутковий будинок Асвадурова (зараз Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу) був споруджений архітекторами Л. М. Черніговим і Я.С.Гольденбергом в 1914 році на перехресті вулиць Пушкінської та Троїцької.
Вид будинку з вулиці Троїцької, фото другої половини 1910-х рр
archodessa.com
Будівництво будинку почалося для прибуткового будинку тютюнового фабриканта К. Асвадурова і призначався для проживання в ньому заможних верств населення.
Вид з боку Троїцької
archodessa.com
Будинок був обладнаний ліфтами, санвузлами і електричним освітленням.
Також в будинку передбачалися конторські приміщення, які ніколи не були порожніми.
Вид на вестибюль
archodessa.com
Відразу ж після будівництва тут розмістилися приватне жіноче училище, бухгалтерська контора, акушерський пункт і різні торгові магазини.
archodessa.com
Потім в ньому знаходилася читальня товариства вчителів-євреїв Новоросійського краю і Бессарабської губернії і редакція щомісячного торгово-промислового журналу "Торговий світ".
Загальний вигляд прольотів
archodessa.com
Крім усього іншого пекарня К. Дракотіс випікала хлібобулочні вироби, а харківське страхове товариство "Взаємодопомога" страхувало громадян.
До другої половини XX ст., будинок поступово втратив свої житлові функції і практично повністю став адміністративним.
Фрагмент фасаду по вулиці Пушкінській
archodessa.com
Зараз у ньому розташовується Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Загальний вигляд будівлі
archodessa.com
В цілому будинок Асвадурова є перлиною міста, однією з найбільших за габаритами будівель дореволюційної Одеси і визнаний пам'ятником архітектури.
Як повідомляв OBOZREVATEL, масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25 вранці 4 грудня.
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