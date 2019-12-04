Пожежа в Одесі: будівля опинилася пам'ятником архітектури

Зруйнована пожежею будівля є пам'яткою архітектури Одеси.

4 грудня пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Займання виникло на 3 поверсі і потім вогонь поширився на решту історичної будівлі, руйнуючи один з кращих зразків одеської неокласичної архітектури свого часу.

Загальний вигляд будівлі archodessa.com

Згідно історичній довідці, прибутковий будинок Асвадурова (зараз Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу) був споруджений архітекторами Л. М. Черніговим і Я.С.Гольденбергом в 1914 році на перехресті вулиць Пушкінської та Троїцької.

Вид будинку з вулиці Троїцької, фото другої половини 1910-х рр archodessa.com

Будівництво будинку почалося для прибуткового будинку тютюнового фабриканта К. Асвадурова і призначався для проживання в ньому заможних верств населення.

Вид з боку Троїцької archodessa.com

Будинок був обладнаний ліфтами, санвузлами і електричним освітленням.

Також в будинку передбачалися конторські приміщення, які ніколи не були порожніми.

Вид на вестибюль archodessa.com

Відразу ж після будівництва тут розмістилися приватне жіноче училище, бухгалтерська контора, акушерський пункт і різні торгові магазини.

archodessa.com

Потім в ньому знаходилася читальня товариства вчителів-євреїв Новоросійського краю і Бессарабської губернії і редакція щомісячного торгово-промислового журналу "Торговий світ".

Загальний вигляд прольотів archodessa.com

Крім усього іншого пекарня К. Дракотіс випікала хлібобулочні вироби, а харківське страхове товариство "Взаємодопомога" страхувало громадян.

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До другої половини XX ст., будинок поступово втратив свої житлові функції і практично повністю став адміністративним.

Фрагмент фасаду по вулиці Пушкінській archodessa.com

Зараз у ньому розташовується Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Загальний вигляд будівлі archodessa.com

В цілому будинок Асвадурова є перлиною міста, однією з найбільших за габаритами будівель дореволюційної Одеси і визнаний пам'ятником архітектури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25 вранці 4 грудня.

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