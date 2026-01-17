Каждая третья чашка кофе – "контрабас": кто возит в Украину нелегальный товар и почему таможенники "не видят" схем. Расследование OBOZ.UA
Лишь немного более половины кофе, который ежедневно пьют украинцы, является настоящим и завезенным "в белую". Остальное же – либо подделка, либо контрабанда, либо такой, что попал в страну не совсем легально. Схем "контрабаса" множество – от избегания таможенного оформления до ввоза под видом гуманитарной помощи. Результат – огромные убытки для государства. Ведь рынок кофе в Украине оценивается в десятки миллионов евро.
OBOZ.UA пообщался с официальными импортерами продукта и узнал, откуда в Украину везут нелегальный кофе, кто помогает нечестным поставщикам и кто покупает у них продукт. А кроме того, узнал, какие компании насыщают страну контрабандой.
Рынок "контрабанды" огромный
В целом же, как рассказал OBOZ.UA представитель официального импортера одного из самых известных в Европе кофейных брендов Сергей (фамилию и название компании не называем в целях сохранения анонимности. – Ред.), рынок нелегального кофе в Украине огромный. По его словам, сразу треть продукта завезена в страну либо в "черную", либо в "серую".
"Если к "официальному" кофе добавить процентов 30, который везется нелегально, это и будет объем рынка", – отметил он.
Основным же маршрутом, которым нелегальный продукт попадает в страну, по его словам, является Польша. Также, подчеркивается, значительные объемы заходят через границы с другими государствами-соседями Украины – Венгрией, Словакией и Румынией.
Впрочем, здесь важно акцентировали на словах "заходят через границы". Ведь, объясняет Сергей, то, что нелегальный кофе завозят из этих стран, не означает, что именно там его и купили.
"Что такое контрабанда? Это когда ты перевозишь товар через границу. А вот купить его ты можешь где угодно – во Франции, Германии и т.д.", – объяснил импортер.
Как контрабанда попадает в Украину
Самих же способов незаконного – или полузаконного – завоза кофе в Украину имеется множество. Среди них, по словам Сергея, выделяются:
Прямая контрабанда, без таможенного оформления
- Фура с кофе пересекает границу без регистрации в таможенной базе, а пошлина и НДС не уплачиваются вообще.
- Дает наибольшую экономию для "черных импортеров", но и несет для них наибольшие риски.
"Сквозняк" (проезд транзитом)
- Груз формально заходит как транзитный или вообще не фиксируется как импорт.
- Кофе фактически остается в Украине, хотя по документам его в стране нет.
"Бусики" (расфасовка содержимого фуры по микроавтобусам)
- Большую партию кофе перед границей разгружают из фуры в мелкие бусы.
- Каждый бус пересекает границу отдельно.
- Как следствие, фура завозится с минимальными затратами для импортера.
Занижение веса товара
- Фура везет фактических, к примеру, 15 тонн кофе, а в декларации указывается 5-6 тонн.
- Пошлина и НДС уплачиваются только с части реального груза.
- Остальной объем становится "черным" товаром.
Занижение таможенной стоимости (манипуляции с инвойсом)
- Реальная стоимость фуры кофе составляет 150-200 тыс. евро.
- В инвойсе (коммерческом документе, который используется при купле-продаже товаров, особенно в международной торговле) декларируется 30-40 тыс. евро.
- НДС в 20% уплачивается с заниженной суммы.
Импорт под видом гуманитарной помощи
- Кофе завозится как гуманитарный груз, без налогов и пошлин.
- После пересечения границы попадает в коммерческую продажу.
Кто помогает контрабандистам
Вместе с тем, признает Сергей, сами по себе эти схемы существовать не могли бы. Ведь учитывая объемы теневого продукта, таможенники выявляли бы нелегальный товар.
Следовательно, понятно, что "черные" и "серые" импортеры работают под чьим-то прикрытием. Однако чьим? По словам Сергея, часто самих таможенников. В частности, отмечает он, именно по договоренностям с ними могут проворачиваться схемы со снижением веса или занижением таможенной стоимости товара.
"Если есть договоренности, то это могут пропустить. Также могут быть договоренности в схеме с бусиками – скажем, сколько стоит одна такая машина. И тогда на пошлине НДС в 20% вы можете "выиграть" до 10%", – рассказал импортер.
Сколько теряет государство
Потери же государства от таких действий, как констатируется, значительные. По приблизительным оценкам, речь идет о 100 млн евро недополученных доходов.
"Считая грубо – объем рынка составляет где-то 130-150 тыс. тонн. Хотя, вероятно, даже больше, потому что еще есть сырой кофе. Тем не менее берем треть – это около 50 тыс. тонн – и умножаем на 10 евро. Столько стоит килограмм кофе. Затем полученную сумму умножаем на 20%. Это, грубым мазком, и будет суммой убытков от "черных" и "серых" импортеров", – объяснил логику расчетов Сергей. Он также подчеркнул, что эти цифры являются приблизительными, а потому принимать их за официальные не стоит.
Проблема не только в контрабанде
Впрочем, отметил он, убытки государству наносят не только контрабандисты. Другой же проблемой рынка, по его словам, является поддельный кофе.
"Есть официальные импортеры, есть контрабанда и есть подделка. Подделывают кофе известных брендов. И делают это так качественно, что продукт очень трудно отличить от оригинала", – признает специалист.
Объем же рынка фальсификата значительный. По оценке специалиста, поддельным является 10% всего кофе в Украине.
"Если посмотреть новости, то чуть ли не каждые полгода разоблачают такие производства", – констатировал он.
Где продают нелегальный кофе
Продают же "черный" кофе контрабандисты, по его словам, прежде всего на рынках. То есть там, где проще всего избежать контроля.
В частности, рассказали OBOZ.UA в другом импортере, основными каналами сбыта нелегального товара являются оптовые поставщики – т.н. бегунки-дистрибьюторы. Они, как уверяется, работают на рынках вроде:
- "Шувар".
- "Столичный" и тому подобное.
Впрочем, замечает Сергей, нарваться на такой товар можно и в отдельных магазинах розничной торговли – особенно тех, которые принадлежат "ФОПам", которым не нужны накладные с НДС".
В то же время, заверил специалист, в официальных ритейлерах (сетях или магазинах, которые работают по всем законам, налоговым правилам и таможенным нормам) купить контрабанду невозможно. Ведь "официальный ритейл так работать не может, поэтому кофе в таких заведениях лишь тот, что завезен по правилам".
Кто завозит в Украину нелегальный кофе
Обострилась же проблема нелегального кофе в 2025 году. Тогда, рассказали нам в другом крупном официальном импортере, оптовые клиенты существенно уменьшили закупку этого продукта.
"Первая мысль – из-за снижения покупательной способности украинцев, ведь спад пришелся на период высоких цен. Однако после ряда разговоров с оптовиками выяснилось, что им стало неинтересно сотрудничать с официальными поставщиками – из-за высокой цены, безналичной формы расчета и начисления НДС", – констатировали в компании.
Причиной же такого поведения, как впоследствии выяснилось, стал выход на рынок людей и компаний, которые предлагали оптовым клиентам привлекательные условия. В частности:
- Более низкие цены.
- Расчет наличными.
- Неучитывание НДС.
То есть фактически переманить клиентов у официальных поставщиков новым игрокам удалось за счет, на первый взгляд, серых схем.
"Прежде всего мы начали выяснять, как этот товар попадает в Украину – в частности, есть ли по нему информация в таможенной базе. Проведенный анализ показал, что в таких объемах, в которых есть на рынке, официально кофе не завозился. Также о неофициальном происхождении товара говорили клиенты на оптовых рынках", – констатировали в импортере.
При этом там подчеркнули: отдельные компании, которые насыщали рынок "черным" и "серым" кофе, удалось идентифицировать. Нам удалось ознакомиться с указанной таможенной базой, из которой следует, что такими фирмами являются:
- "Евро Кофе"
Эта компания из Жовквы на Львовщине. Как утверждает представитель упомянутого официального импортера, она является "одной из ключевых, кто занимается продажей неофициального товара в каналах оптового сбыта".
По данным YouControl, фирма принадлежит Костюку Юрию Ивановичу. Он же является ее директором.
Однако ранее – до лета 2025 года – директором был Костюк Иван Владимирович. Он не только отец Юрия, но и депутат Жовковского горсовета от партии "За будущее". Поэтому не исключено, что "успех" фирмы связан с должностью ее бывшего директора.
В декларации же Ивана Костюка за 2024 год "Евро Кофе" указана как компания, принадлежащая его сыну.
- "Випкафе"
Это компания из Черновцов. И, по словам нашего собеседника, импортирует товар наполовину официально, а также предоставляет демпинговую цену. Фирма принадлежит Светлане Белик (52,87%) и Анне Прус (47,13%).
При этом, отмечается, компания использует другие организации и предпринимателей в качестве контрагентов для импорта и реализации товара. Такими называются, в частности, "Гидра Провайд" и "ФОП" Смолянинов Олег Игоревич в качестве контрагентов для импорта и реализации товара.
- "Центра Трейд Групп"
Компания из Львова, принадлежит Наталье Максимив. На рынке фирма известна тем, что импортирует кофе официально – однако работает "от ФЛП или за наличную форму оплаты и не предоставляет НДС".
- "Евро Трейд ВТЗ"
Еще одна львовская компания. Принадлежит Олегу Штурипите.
- "Мегаимпорт"
Компания из Львовской области. Принадлежит Риарденам Игорю и Наталье.
OBOZ.UA продолжит следить за ситуацией с нелегальным ввозом кофе в Украину. Больше об этом – в следующих публикациях.