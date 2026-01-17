'Украине нужен справедливый мир': Буданов, Умеров и Арахамия прибыли на важные переговоры в США

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия 17 января прибыли в США. Там украинская делегация встретится с представителями президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом.

Видео дня

Об этом сообщил Буданов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул: в Штатах украинская делегация будет работать над достижением справедливого мира.

Украинская делегация прибыла на важные переговоры с представителями Трампа

В субботу, 17 января, группа украинских чиновников прибыла в США на переговоры с представителями Трампа.

"Прибыл в США. Вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией будем иметь важный разговор с американскими партнерами относительно деталей мирного соглашения", – говорится в сообщении.

По словам Буданова, в Штатах украинцы встретятся со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, зятем Трампа Джаредом Кушнером и министром армии США (главой сухопутных войск) Дэниелом Дрисколлом.

"Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат", – подчеркнул Буданов.

Как сообщал OBOZ.UA, после назначения Буданова главой ОПУ СМИ писали, что уже бывший глава военной разведки Украины имеет тесные связи с США, а это важно для переговоров.

Также стало известно, что на днях Трамп обвинил Украину в затягивании мирных переговоров, тогда как российский диктатор Владимир Путин, по его словам, "готов подписать соглашение". В чем именно президент США разглядел готовность Кремля прекратить войну – он не уточнил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!