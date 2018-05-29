Владельцы "хрущевок" в Украине смогут заработать: эксперт объяснил, как

Когда в Украине станет окончательно известно, что "хрущевки" будут сносить, их стоимость резко вырастет. Таким образом собственники устаревшего жилья будут пытаться заработать.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт по недвижимости Сергей Костецкий.

Эксперт отмечает, что в законодательстве Украины четко указано, что каждый прописанный в "хрущевке" человек имеет возможность получить компенсацию. И именно это собственники квартир могут использовать для того, чтобы получить от государства больше.

"Если кто-то узнает, что есть 100% вероятность сноса этой "хрущевки", люди начнут активно покупать. Те люди, которые не продают, начнут активно всех своих друзей, знакомых и родственников прописывать. Это стандартная ситуация и такое уже было. Как только слух появляется, сразу какая-то активность начинается", - сказал он.

Более того, когда станет окончательно известно, что программы реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда будут реализованы, стоимость такого жилья вырастет. Цена поднимется ровно на столько, сколько государство будет готово компенсировать, пояснил Сергей Костецкий.

"Сейчас "хрущевки" - один из самых популярных типов дешевого, экономного жилья, - говорит он, - На них особо ничего не заработаешь, но их не сложно продать. Если такая программа возникнет, то она будет стоить не $15 тыс., а $30 тыс., потому что люди будут понимать, что на нее месте построят объект, им что-то компенсируют".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что делать жильцам "хрущевок" и какие дома в опасности.