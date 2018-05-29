Власники "хрущовок" в Україні зможуть підзаробити

Коли в Україні стане остаточно відомо, що "хрущовки" зноситимуть, їх вартість різко зросте. Таким чином власники застарілого житла будуть намагатися заробити.

Про це в ефірі ObozTV заявив експерт з нерухомості Сергій Костецький.

Експерт зазначає, що в законодавстві України чітко сказано, що кожна прописана в "хрущовці" людина має можливість отримати компенсацію. І саме це власники квартир можуть використовувати для того, щоб отримати від держави більше.

"Якщо хтось дізнається, що є 100% ймовірність знесення цієї "хрущовки", люди почнуть активно купувати. Ті люди, які не продають, почнуть активно всіх своїх друзів, знайомих і родичів прописувати. Це стандартна ситуація і таке вже було. Як тільки чутки з'являються, одразу якась активність починається", - сказав він.

Більш того, коли стане остаточно відомо, що програми реконструкції кварталів застарілого житлового фонду будуть реалізовані, вартість такого житла зросте. Ціна підніметься рівно на стільки, скільки держава буде готова компенсувати, говорить експерт.

"Зараз "хрущовки" - один з найпопулярніших типів дешевого, економного житла, - говорить він, - На них особливо нічого не заробиш, але їх не складно продати. Якщо така програма з'явиться, то вона буде коштувати не $15 тис., а $30 тис., тому що люди будуть розуміти, що на її місці побудують об'єкт, їм щось компенсують".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що робити мешканцям "хрущовок" і які будинки в небезпеці.