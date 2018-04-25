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Без парковок, парт и мусоропроводов: в Украине поменяли правила застройки

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Изменение государственных строительных норм (ГСН) в Украине – фактически настоящая реформа отрасли. На сегодняшний день действуют 109 государственных строительных норм, однако четверть из них нужно пересматривать, некоторые уже одобрены, и украинцам придется привыкать жить по-другому – по-европейски.

Что изменится в жизни украинцев после утверждения новых правил – в эксклюзивном интервью ObozTV заместителя министра регионального строительства Украины Льва Парцхаладзе.

- Почему назрела необходимость менять правила?

- Строительные нормы существуют для того, чтобы сделать жилье комфортным, удобным и безопасным. Поэтому в них прописываются нормы и правила, которые являются безоговорочными к выполнению. Есть ГСН, которые разрабатывались еще при СССР: многие пересматривались и дорабатывались. Но технологии растут настолько быстро, что нужно все менять гораздо быстрее. Например, если раньше мусоропроводы были в практически в каждом жилом доме, то теперь эта норма исключена.

- Одно из нововведений в правилах застройки – "голубая линия". Что будет с теми домами, которые уже построены?

- Закон обратной силы не имеет и менять что-то мы, к сожалению, не можем. Но теперь каждый город при разработке генерального плана должен вписывать в этот документ новый раздел "Голубая линия".

Для упрощения и удобства работы с таким инструментом создана специальная программа, которая заливает город "молоком" и под рельеф выстраивает здания так, чтобы было правильно и гармонично. В Париже еще в 1830 году был разработан зонинг с "голубой линией". Так что очень многие европейские города на протяжении 200 лет пользуются жесткими правилами. К сожалению, мы делаем это сейчас, но это лучше, чем не сделать никогда.

- Что имеется в виду под "зеленой линией"?

- Из-за строительства в зеленых зонах все чаще происходят конфликты между застройщиками и жителями прилегающих территорий, поэтому "Зеленая линия" тоже появится в генеральных планах. Будет очерчиваться зеленая зона, где точно запрещено строить и никакой чиновник не сможет этого поменять. К сожалению, к уже построенным объектам мы не сможем применить новые правила.

- Некоторые районы больших городов настолько перенаселены, что часто называются "шанхаями". Эту проблему тоже намерены решить?

- С уже построенными районами, опять же, уже ничего не сделать. Но мы вводим два новых понятия. Первое - плотность населения на гектар. Поясню: по существующим правилам, людей на такой площади может проживать неограниченное количество, мы же хотим ввести ограничение – до 450 человек плюс возможность увеличения максимум на 20%. Это будет ровно в четыре раза меньше, чем на инфографике.

Второе – ограничение этажности в зависимости от плотности застройки. Например: если у вас 4-5-этажная стройка, то и застройка территории не должна превышать 45%; если 11 этажей – застройка не более 30% территории.

- Для чего такое ограничение?

- Мы хотим, чтобы активно развивалась социальная инфраструктура. В том числе и внутредворовые площадки. В частности, мы хотим запретить здесь парковаться – и будут детские и спортивные площадки, скверы, парки. А проезд будет разрешен только экстренному транспорту – "скорым", пожарным. Таким образом дворы станут комфортными и безопасными для жителей.

- Куда же тогда предлагаете ставить автомобили?

- Наличие подземного паркинга жестко прописано. В центральной части города – из расчета одно паркоместо на одну квартиру, спальные районы – одна машина на две квартиры.

- Это в новых домах. А в старых?

- Реконструкция подразумевает такие же правила.

-В новых правилах особое внимание уделено инклюзии. Как поменяется отношение к детям?

-В советское время дети с инвалидностью ходили в специальные учебные заведения. На сегодня стоит задача – создать инклюзивное пространство, чтобы в любой школе ребенок чувствовал себя комфортно. Поэтому в рамках новой украинской школы мы создаем новое образовательное пространство, обязательным принципом которого является инклюзивность. Очень важно, чтобы новые школы строились, а реконструкция – проводилась, по новым нормам.

На самом деле в части инклюзивности мы говорим не только об учебных заведениях, а о городском пространстве в целом. Раньше было понятие "безбарьерное пространство", но оно не было обязательным. Сейчас прописываем очень жесткие требования: теперь должны быть тактильные устройства, пороги не выше 5 см… То есть все мелкие на первый взгляд детали жестко прописываем.

Указом президента все государственные заведения (учебные, культуры, учреждения) должны быть безбарьерно доступны. Мы хотим, чтобы все админздания (соцслужбы, больницы и так далее) подключились к инклюзивности. Но на это нужны деньги, поэтому не все быстро и сразу. Думаю, что коммерческие объекты параллельно подключатся к инициативе – бизнес быстрее реагирует на нововведения.

-Сколько времени на это уйдет?

-Все зависит от руководителей на местах. Мы сейчас требования пишем жесткими, и сегодня ни один объект не может быть введен в эксплуатацию без соблюдения правил. Поэтому мы пошли от обратного: не просим, а требуем. Чтобы изменить ситуацию, нужны годы. И деньги, конечно – но только на реконструкцию, ведь на новые объекты дополнительные средства не нужны.

- Вернувшись к теме школ: грядут большие перемены?

- Очень важный принцип – полностью меняем философию. Если сегодня на одного ученика, согласно требованиям, есть 2 кв. м, то в новых нормах мы прописываем минимально 3 кв. метра. Кроме того, убираем фронтальную расстановку – когда парты ставят друг за другом.

Теперь это требование не обязательно, руководитель школы выбирает, как дети будут сидеть. Классы могут быть круглыми, вместо стульев – пуфики. То есть речь идет о демократии – что очень сильно повлияет на менталитет детей, они не будут скованными, а будут открытыми.

- Еще одно неожиданное новшество – детсады можно будет оборудовать в жилых помещениях.

- Сначала это будут в основном частные детские садики. Но в рамках реформы, когда деньги будут идти за человеком, ситуация изменится. Самая главная идея, которую мы хотим воплотить в жизнь, - разрешить детские сады в жилых комплексах. Родители, как никто, понимают, что гораздо безопаснее спустить ребенка на первый этаж, чем вести куда-то.

На сегодняшний день в центральных районах городов уже физически нет возможности строить новые детские сады и школы (нормы предусматривают 2-3-этажные строения на территории 1.3 гектара). Таким образом мы разгрузим учреждения, где учатся 50-60 деток.

Умные застройщики уже сейчас понимают, что если на территории их жилого комплекса есть школа и детский сад, привлекательность резко возрастает.

-Еще одна проблема, которую решают "по желанию", - энергоэффективность. Принцип "деньги – на ветер" отменяется?

-Действительно, тема болезненная, поэтому мы за нее тоже взялись жестко. Есть четкие параметры, как школа должна быть защищена по теплу: все тепло, которое раньше в буквальном смысле выбрасывалось в воздух, теперь будет экономиться.

-Очень радует, что в ГСН появились требования по безопасности дорог. Это поможет?

-Тут тоже очень жесткая позиция. Дороги выделены в отдельные государственные строительные нормы.

Если дорога двухполосная и более, обязательно должен быть островок безопасности. Не все могут успеть за отведенное время перейти через магистраль, поэтому такой майданчик должен быть, причем максимально безопасным. Это обязательное требование.

Персона
Лев Парцхаладзе
Место
Украина
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