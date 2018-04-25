Без парковок, парт и мусоропроводов: в Украине поменяли правила застройки

Изменение государственных строительных норм (ГСН) в Украине – фактически настоящая реформа отрасли. На сегодняшний день действуют 109 государственных строительных норм, однако четверть из них нужно пересматривать, некоторые уже одобрены, и украинцам придется привыкать жить по-другому – по-европейски.

Что изменится в жизни украинцев после утверждения новых правил – в эксклюзивном интервью ObozTV заместителя министра регионального строительства Украины Льва Парцхаладзе.

- Почему назрела необходимость менять правила?

- Строительные нормы существуют для того, чтобы сделать жилье комфортным, удобным и безопасным. Поэтому в них прописываются нормы и правила, которые являются безоговорочными к выполнению. Есть ГСН, которые разрабатывались еще при СССР: многие пересматривались и дорабатывались. Но технологии растут настолько быстро, что нужно все менять гораздо быстрее. Например, если раньше мусоропроводы были в практически в каждом жилом доме, то теперь эта норма исключена.

- Одно из нововведений в правилах застройки – "голубая линия". Что будет с теми домами, которые уже построены?

- Закон обратной силы не имеет и менять что-то мы, к сожалению, не можем. Но теперь каждый город при разработке генерального плана должен вписывать в этот документ новый раздел "Голубая линия".

Для упрощения и удобства работы с таким инструментом создана специальная программа, которая заливает город "молоком" и под рельеф выстраивает здания так, чтобы было правильно и гармонично. В Париже еще в 1830 году был разработан зонинг с "голубой линией". Так что очень многие европейские города на протяжении 200 лет пользуются жесткими правилами. К сожалению, мы делаем это сейчас, но это лучше, чем не сделать никогда.

- Что имеется в виду под "зеленой линией"?

- Из-за строительства в зеленых зонах все чаще происходят конфликты между застройщиками и жителями прилегающих территорий, поэтому "Зеленая линия" тоже появится в генеральных планах. Будет очерчиваться зеленая зона, где точно запрещено строить и никакой чиновник не сможет этого поменять. К сожалению, к уже построенным объектам мы не сможем применить новые правила.

- Некоторые районы больших городов настолько перенаселены, что часто называются "шанхаями". Эту проблему тоже намерены решить?

- С уже построенными районами, опять же, уже ничего не сделать. Но мы вводим два новых понятия. Первое - плотность населения на гектар. Поясню: по существующим правилам, людей на такой площади может проживать неограниченное количество, мы же хотим ввести ограничение – до 450 человек плюс возможность увеличения максимум на 20%. Это будет ровно в четыре раза меньше, чем на инфографике.

Второе – ограничение этажности в зависимости от плотности застройки. Например: если у вас 4-5-этажная стройка, то и застройка территории не должна превышать 45%; если 11 этажей – застройка не более 30% территории.

- Для чего такое ограничение?

- Мы хотим, чтобы активно развивалась социальная инфраструктура. В том числе и внутредворовые площадки. В частности, мы хотим запретить здесь парковаться – и будут детские и спортивные площадки, скверы, парки. А проезд будет разрешен только экстренному транспорту – "скорым", пожарным. Таким образом дворы станут комфортными и безопасными для жителей.

- Куда же тогда предлагаете ставить автомобили?

- Наличие подземного паркинга жестко прописано. В центральной части города – из расчета одно паркоместо на одну квартиру, спальные районы – одна машина на две квартиры.

- Это в новых домах. А в старых?

- Реконструкция подразумевает такие же правила.

-В новых правилах особое внимание уделено инклюзии. Как поменяется отношение к детям?

-В советское время дети с инвалидностью ходили в специальные учебные заведения. На сегодня стоит задача – создать инклюзивное пространство, чтобы в любой школе ребенок чувствовал себя комфортно. Поэтому в рамках новой украинской школы мы создаем новое образовательное пространство, обязательным принципом которого является инклюзивность. Очень важно, чтобы новые школы строились, а реконструкция – проводилась, по новым нормам.

На самом деле в части инклюзивности мы говорим не только об учебных заведениях, а о городском пространстве в целом. Раньше было понятие "безбарьерное пространство", но оно не было обязательным. Сейчас прописываем очень жесткие требования: теперь должны быть тактильные устройства, пороги не выше 5 см… То есть все мелкие на первый взгляд детали жестко прописываем.

Указом президента все государственные заведения (учебные, культуры, учреждения) должны быть безбарьерно доступны. Мы хотим, чтобы все админздания (соцслужбы, больницы и так далее) подключились к инклюзивности. Но на это нужны деньги, поэтому не все быстро и сразу. Думаю, что коммерческие объекты параллельно подключатся к инициативе – бизнес быстрее реагирует на нововведения.

-Сколько времени на это уйдет?

-Все зависит от руководителей на местах. Мы сейчас требования пишем жесткими, и сегодня ни один объект не может быть введен в эксплуатацию без соблюдения правил. Поэтому мы пошли от обратного: не просим, а требуем. Чтобы изменить ситуацию, нужны годы. И деньги, конечно – но только на реконструкцию, ведь на новые объекты дополнительные средства не нужны.

- Вернувшись к теме школ: грядут большие перемены?

- Очень важный принцип – полностью меняем философию. Если сегодня на одного ученика, согласно требованиям, есть 2 кв. м, то в новых нормах мы прописываем минимально 3 кв. метра. Кроме того, убираем фронтальную расстановку – когда парты ставят друг за другом.

Теперь это требование не обязательно, руководитель школы выбирает, как дети будут сидеть. Классы могут быть круглыми, вместо стульев – пуфики. То есть речь идет о демократии – что очень сильно повлияет на менталитет детей, они не будут скованными, а будут открытыми.

- Еще одно неожиданное новшество – детсады можно будет оборудовать в жилых помещениях.

- Сначала это будут в основном частные детские садики. Но в рамках реформы, когда деньги будут идти за человеком, ситуация изменится. Самая главная идея, которую мы хотим воплотить в жизнь, - разрешить детские сады в жилых комплексах. Родители, как никто, понимают, что гораздо безопаснее спустить ребенка на первый этаж, чем вести куда-то.

На сегодняшний день в центральных районах городов уже физически нет возможности строить новые детские сады и школы (нормы предусматривают 2-3-этажные строения на территории 1.3 гектара). Таким образом мы разгрузим учреждения, где учатся 50-60 деток.

Умные застройщики уже сейчас понимают, что если на территории их жилого комплекса есть школа и детский сад, привлекательность резко возрастает.

-Еще одна проблема, которую решают "по желанию", - энергоэффективность. Принцип "деньги – на ветер" отменяется?

-Действительно, тема болезненная, поэтому мы за нее тоже взялись жестко. Есть четкие параметры, как школа должна быть защищена по теплу: все тепло, которое раньше в буквальном смысле выбрасывалось в воздух, теперь будет экономиться.

-Очень радует, что в ГСН появились требования по безопасности дорог. Это поможет?

-Тут тоже очень жесткая позиция. Дороги выделены в отдельные государственные строительные нормы.

Если дорога двухполосная и более, обязательно должен быть островок безопасности. Не все могут успеть за отведенное время перейти через магистраль, поэтому такой майданчик должен быть, причем максимально безопасным. Это обязательное требование.