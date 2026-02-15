Назван худший город в Европе для ночного сна: выбор неочевиден

Качество ночного сна во время путешествий зависит не только от отеля, но и от условий в самом городе. Во время последнего исследования эксперты учли уровень шума, светового загрязнения, качество воздуха и особенности ночной жизни.

Результаты оказались неожиданными даже для опытных путешественников. Некоторые популярные туристические направления оказались среди аутсайдеров списка, информирует Daily Mail.

Где в Европе хуже всего спать

Согласно European Sleep Index 2026, который проанализировал условия для сна в 25 крупных городах Европы, худшие показатели продемонстрировала Прага. Далее в рейтинге расположились Варшава и Барселона.

Исследование учитывало факторы, которые непосредственно влияют на ночной отдых: уровень шума, световое загрязнение, качество воздуха, уровень курения и потребления алкоголя, а также среднюю продолжительность сна жителей и туристов. Каждый показатель оценивался по системе штрафных баллов: чем ниже итоговый балл, тем лучше условия для сна.

Почему именно Прага

Столица Чехии получила худший результат из-за сочетания нескольких факторов. Среди ключевых – высокий уровень ночного шума, значительное потребление алкоголя и курения, а также активная ночная жизнь. Туристические районы с большой концентрацией баров и клубов создают постоянный фоновый шум, что негативно влияет как на местных жителей, так и на гостей города.

Барселона и Варшава

Барселона заняла третье место с конца, продемонстрировав самый высокий уровень шумового загрязнения среди всех 25 городов. Большую роль играют плотная застройка, значительный туристический поток и популярность ночных развлечений.

Варшава также получила низкие оценки из-за интенсивного транспортного движения и концентрации ночной активности в центральных районах.

А что с Лондоном

Неожиданно среди аутсайдеров оказался и Лондон, который занял 20-е место из 25 возможных. Столица Великобритании получила 36,12 балла из 70 по штрафной системе. Среди причин – загрязнение воздуха, высокий уровень ночного транспорта и постоянный шум, особенно в туристических зонах.

К этому добавляется еще один неутешительный факт: Лондон недавно признали мегаполисом с самым медленным дорожным движением в мире. Средняя скорость движения здесь составляет чуть более 16 км/ч, а шестимильная поездка может длиться более 35 минут. В среднем водители теряют около 136 часов в год в пробках, что также влияет на общий уровень стресса и отдыха.

Где лучше всего выспаться

Лучшим городом Европы для сна признан Цюрих. Далее в списке расположились Амстердам и Стокгольм. Эти города продемонстрировали более низкий уровень шума и эффективное управление ночной активностью.

В частности, в Цюрихе зафиксировано низкое световое загрязнение и умеренный уровень загрязнения воздуха. Амстердам и Стокгольм активно используют зеленые зоны и продуманное транспортное планирование для уменьшения шума.

Почему это важно для туристов

Авторы исследования отмечают: плохой сон не является неизбежной частью городских путешествий. Города, которые серьезно относятся к контролю шума, качества воздуха и ночного планирования, создают комфортные условия не только для жителей, но и для гостей.

Поэтому перед планированием короткого путешествия стоит обратить внимание не только на достопримечательности и рестораны, но и на то, сможете ли вы там по-настоящему отдохнуть.

