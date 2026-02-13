Самое жаркое направление: куда ехать в Европе в марте

Многие путешественники ищут направление, где можно убежать от прохлады и насладиться теплым солнцем без долгих перелетов. И такая локация есть – с комфортной температурой около +21°C.

Этот город сочетает историю, архитектурную роскошь и настоящий южный темперамент. Речь идет об испанской Севилье – одной из самых солнечных столиц Европы, информирует издание Express.

Севилья, столица Андалусии, считается одним из самых солнечных городов Европы. Уже в марте здесь устанавливается приятная весенняя температура – около +20–21°C, что позволяет комфортно гулять по городу без изнуряющей жары лета.

Севилья очаровывает узкими улочками с апельсиновыми деревьями, белыми фасадами и архитектурой с выразительным мавританским влиянием.

Одной из главных достопримечательностей города является Алькасар – королевский дворец, в котором соединились ренессансные, готические и барочные элементы. Его внутренние дворики с мозаиками и изящными арками известны далеко за пределами Испании.

Еще одно знаковое сооружение – Севильский кафедральный собор, один из крупнейших в мире. Его башня Хиральда открывает панорамный вид на город и черепичные крыши исторического центра.

Современным контрастом к старине является Setas de Sevilla – огромная деревянная конструкция в форме "грибов" со смотровой площадкой, где особенно красиво встречать закат.

Район Санта-Крус – бывший еврейский квартал – полон узких улиц, цветочных балконов и желтых фасадов. Здесь легко потеряться и одновременно почувствовать настоящий ритм Андалусии.

Прогулка по парку Марии Луизы вдоль реки Гвадалквивир подарит тень, покой и еще одну архитектурную жемчужину – Площадь Испании. Площадь поражает каналом с мостами, керамическими скамьями, символизирующими провинции Испании, и величественными полукруглыми зданиями.

Севилья – это не только достопримечательности. Здесь стоит посетить традиционное фламенко-шоу, посидеть в маленьком тапас-баре и попробовать местные блюда с апельсиновыми нотками. Город живет медленно днем и энергично вечером.

Март – идеальное время для поездки: туристов меньше, чем в высокий сезон, а погода уже позволяет полноценно наслаждаться солнцем.

