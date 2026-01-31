Имеют лучший в мире пляж: испанские острова, о которых 'никто не слышал'

Когда речь заходит об островах Испании, большинство сразу вспоминает Майорку, Ибицу или Канарский архипелаг. Ежегодно туда едут миллионы туристов в поисках солнца, пляжей и развлечений. Однако в Испании существуют острова, которые остаются почти неизвестными широкой общественности.

Они расположены совсем близко к материку, но избегают массового туризма. Именно здесь можно найти пляж, который авторитетные издания называют лучшим в мире, сообщает Express.

Речь идет об островах Сиес – небольшой архипелаг у северо-западного побережья Испании, недалеко от города Виго. Добраться сюда можно только морем – примерно за 45 минут на пароме. Архипелаг состоит из трех островов: Монтеагудо, Ду-Фаро и Сан-Мартиньо.

Два из них, Монтеагудо и Ду-Фаро, соединены между собой длинным песчаным пляжем длиной около 1200 метров. С одной стороны – лагуна со спокойной водой, с другой – открытый Атлантический океан. Никаких отелей "все включено" здесь нет: острова почти безлюдны, а вся инфраструктура ограничивается небольшим магазином и несколькими ресторанами.

Пляж Родас, соединяющий острова, снискал мировую славу после того, как британское издание The Guardian назвало его лучшим пляжем планеты. Белоснежный песок, бирюзовая вода и отсутствие толп создают впечатление нетронутого рая.

Недаром острова Сиес часто называют "испанскими Мальдивами" или "испанскими Сейшелами". Здесь нет шумных вечеринок, зато есть тишина, ветер с океана и виды, которые выглядят почти нереальными.

Чтобы сохранить уникальную экосистему, количество туристов ограничивают. В высокий сезон – с Пасхи по сентябрь – на острова допускают не более 1800 человек в день, и для поездки нужно специальное разрешение. В межсезонье лимит еще строже – лишь 450 посетителей ежедневно.

Острова входят в состав национального парка, поэтому природа здесь хорошо защищена. Самая популярная активность – пешие прогулки вдоль побережья и несложные маршруты со смотровыми площадками. Также разрешен дайвинг и снорклинг, но только при наличии разрешения и в ограниченном количестве.

Для тех, кто хочет остаться подольше, на островах работает кемпинг с видом на лагуну и океан. Здесь можно арендовать уже установленную палатку с полноценными кроватями, принимать горячий душ и любоваться звездным небом без светового загрязнения. Вечером, когда дневные туристы возвращаются на материк, острова становятся особенно тихими и атмосферными.

Самый южный остров архипелага, Сан-Мартиньо, еще менее доступен. Попасть туда можно только на частной лодке и с отдельным разрешением. Но те, кому это удается, находят белоснежные пляжи, пальмы и пейзажи, напоминающие Карибы.

