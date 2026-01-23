Лучшие города в Европе для зимнего отпуска: топ 10

Зима – один из лучших периодов для путешествий по Европе, особенно для тех, кто не любит жары и толп. После завершения рождественско-новогоднего периода цены на жилье снижаются, а культурная жизнь не теряет интенсивности.

Именно зимой можно увидеть настоящий ритм европейских городов, приобщиться к локальным традициям, фестивалям и сезонной гастрономии. Эксперты собрали топ-10 направлений, лучших для зимнего отпуска.

Нюрнберг

Нюрнберг зимой ассоциируется прежде всего с Christkindlesmarkt – одним из старейших и самых известных рождественских ярмарок в Европе. Город наполняется ароматами глинтвейна, жареных колбасок и традиционных пряников "лебкухен".

Кроме праздников, Нюрнберг стоит посетить ради средневекового старого города, имперского замка и музеев. Зимой туристов меньше, поэтому прогулки по узким улочкам становятся особенно приятными.

Эдинбург

Зимний Эдинбург – это туман, каменные дома, готические силуэты и уютные кафе. Самое большое событие сезона – фестиваль Хогманаи, который включает факельные шествия, концерты и грандиозные фейерверки.

Даже после праздников город не теряет привлекательности: музеи, театры, замок и старый город особенно атмосферные в короткие зимние дни. А согреться можно в пабах с виски или в исторических отелях с каминами.

Валлетта

Для тех, кто не хочет снега, Валлетта – идеальный выбор. Зимой здесь держится мягкая средиземноморская погода, а температура редко опускается ниже комфортных значений. Это лучшее время для осмотра исторических достопримечательностей, прогулок вдоль гавани и пешеходных маршрутов.

Зимой остров зеленеет, что делает пейзажи особенно фотогеничными.

Рованиеми

Здесь можно посетить деревню Санты, покататься на оленьих и собачьих упряжках, пожить в стеклянных иглу и увидеть северное сияние.

Зимние парки развлечений, световые инсталляции и снежные аттракционы делают Рованиеми популярным не только среди детей, но и среди взрослых путешественников, которые ищут уникальных впечатлений.

Люцерн

Люцерн зимой сочетает городской комфорт и близость к горным курортам. Отсюда удобно добираться до лыжных трасс, а также отправляться в живописные поездки на панорамных поездах.

В январе проходит световой фестиваль Lilu, который превращает старый город в художественную галерею под открытым небом.

Стамбул

Зимой Стамбул становится значительно спокойнее, что позволяет без спешки осмотреть Айя-Софию, Голубую мечеть и дворцы. Температура редко падает ниже нуля, а пасмурная погода лишь подчеркивает величие исторических сооружений.

Особым зимним наслаждением является хамамы и горячий напиток салеп, который подают в холодные дни по всему городу.

Лондон

Зимой Лондон сияет рождественскими огнями, украшенными витринами и ярмарками. Hyde Park Winter Wonderland – один из крупнейших сезонных аттракционов в Европе.

После праздников город предлагает театральные премьеры, фестивали и гастрономические события. Благодаря относительно мягкой зиме Лондон остается удобным для прогулок.

Бат

Бат – город для спокойного отдыха. Зимой здесь особенно приятно посещать термальные купальни, книжные магазины и чайные. Рождественская ярмарка у древних римских бань считается одной из самых красивых в Британии.

Город идеально подходит для медленных путешествий и восстановления сил.

Париж

Зимний Париж – это теплые пледы на террасах, горячий шоколад и менее заполненные музеи. В декабре город украшают праздничные огни, а после Рождества начинается сезон масштабных распродаж.

Меньшее количество туристов позволяет увидеть город без суеты и насладиться его повседневной жизнью.

Дубровник

Зимой Дубровник открывается с неожиданно спокойной стороны. Без летнего наплыва туристов можно неторопливо гулять по городским стенам и старому городу.

Важным событием является праздник Святого Власия в феврале – религиозный и культурный фестиваль, входящий в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

