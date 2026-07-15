Где в Европе спрятаться от толп: эксперты назвали место

Многие популярные европейские направления в последние годы сталкиваются с проблемой чрезмерного туризма. Из-за длинных очередей и переполненных улиц путешественники всё чаще ищут менее людные места для отдыха.

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Эксперты Travel + Leisure считают, что одной из лучших альтернатив является Словения, которая до сих пор остается недооцененной среди туристов. Они убеждены, что сейчас самое время посетить эту страну, пока она не стала новой туристической "звездой" Европы.

Почему стоит выбрать Словению

По словам туристических консультантов, Словения сочетает в себе живописные альпийские озера, уютные города, винодельческие регионы и красивую природу без толп туристов, характерных для соседних стран. Особенно они рекомендуют провести несколько дней в столице – Любляне, которая очаровывает атмосферой старинного европейского города.

Любляна отличается пастельной архитектурой, рекой, протекающей через центр города, и историческим районом, закрытым для автомобилей. При этом туристы имеют легкий доступ к природным маршрутам, а также могут насладиться многочисленными кафе, ресторанами, рынками и культурными мероприятиями без длинных очередей.

Что обязательно стоит увидеть в Словении

Помимо столицы, эксперты советуют посетить Шкоцянские пещеры, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристические маршруты проходят через огромные подземные залы, мосты и каньоны, что делает эту экскурсию одной из самых ярких в стране.

Еще одним обязательным пунктом путешествия считается долина реки Соча. Здесь стоит прогуляться к водопаду Козяк, к которому ведет легкая тропа через покрытое мхом ущелье. Не менее популярным местом остается озеро Блед с небольшим островком посреди воды и средневековым замком, возвышающимся над берегом.

Эксперты рекомендуют планировать поездку в Словению продолжительностью от семи до девяти дней. При желании её можно совместить с посещением севера Италии, Хорватии или Австрии, однако только при условии наличия достаточного количества времени. Добраться до страны удобнее всего через аэропорт Любляны или прилететь в Венецию, откуда легко организовать трансфер в Словению.

OBOZ.UA писал о волшебных островах, которые стоит посетить хотя бы раз в жизни.

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