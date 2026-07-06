Недооцененные острова, на которых стоит побывать хотя бы раз: топ-5

Кому из нас не хотелось бы на время отпуска уехать подальше и спрятаться от всех на безлюдном острове, но при этом пугала перспектива самостоятельно организовывать всю поездку. На самом деле оказаться в райском уголке, где нет никого, кроме вас, гораздо проще, чем кажется.

Видео дня

Когда вы хотите променять круизные лайнеры на 5000 пассажиров и искусственные пляжные клубы на дикую, первозданную природу, обычно нельзя действовать наугад. Доступ к этим невероятно хрупким экосистемам часто означает, что вам придется довериться специализированным местным гидам, забронировать камерные экологические туры, протиснуться в крошечный самолет местных авиакомпаний или получить разрешения на посещение зон строгой охраны. И издание Travel off Path назвало пять островов, на которые можно отправиться, соблюдая эти условия. Их стоит посетить хотя бы раз в жизни.

Исла-Эспириту-Санту (Мексика)

Этот необитаемый остров в Калифорнийском заливе является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и строго охраняемым биосферным заповедником, из-за чего здесь нет ни одного отеля. Попасть на Исла-Эспириту-Санту можно только на частной лодке при наличии специальных разрешений или в составе официальной экоэкскурсии, что полностью исключает толпы туристов. Лучший способ прочувствовать это место – провести несколько ночей в палатке прямо на пустом белом песке под шум океана.

Дикая природа острова впечатляет: во время сноркелинга и прогулок здесь можно вблизи наблюдать за морскими львами, играющими в воде, и любоваться редкими птицами. Чтобы добраться сюда, необходимо долететь до Ла-Паса (или доехать из Лос-Кабоса) и нанять местного туроператора, который организует трансфер на лодке и обеспечит аутентичную кухню прямо на побережье.

Доминика

Доминику (не путать с Доминиканой) по праву называют Островом природы, поскольку, в отличие от карибских соседей, здесь категорически отказались от вырубки джунглей ради строительства огромных отелей "все включено". Это место создано не для ленивого загара, а для настоящих искателей приключений, готовых к встрече с суровыми, дикими и невероятно зелеными горами.

Главные здешние развлечения – это пешие походы по нетронутым тропам, переправа через глубокие узкие речные ущелья типа Титу, а также изнурительный, но зрелищный подъем к Кипящему озеру, которое является вторым по величине вулканически нагретым озером в мире. Отсутствие прямых массовых авиарейсов заставляет туристов лететь сюда с пересадками, добираясь до места на небольших самолётах с соседних островов. А это идеально отсеивает случайных попутчиков, которых занесло сюда непонятно зачем.

Солт-Кей (Теркс и Кайкос)

Пока большинство путешественников штурмует коммерческие курортные зоны Теркс и Кайкос, крошечный остров Солт-Кей площадью чуть более двух квадратных километров остается буквально застывшим во времени. Здесь проживает около сотни человек, нет асфальтированных дорог и автомобилей, а на руинах старинных солеварен XIX века свободно бродят дикие ослы.

Передвигаться по этому острову можно на гольф-карах или велосипедах в очень медленном темпе, но главная магия всё же скрывается под водой. В период с января по апрель мимо острова мигрируют горбатые киты, и туристы могут заказать небольшую лодку, чтобы безопасно поплавать с маской рядом с этими гигантами. Добраться сюда можно за 30 минут на небольшом самолете из главного туристического хаба Провиденсиалес.

Южный Андрос (Багамы)

Андрос – это самый большой остров Багамского архипелага, который в то же время остается наименее развитым и наиболее изолированным, ведь основной поток людей здесь направляется в Нассау. В то время как южная часть острова — это настоящий рай с нетронутыми сосновыми лесами, огромными мангровыми зарослями и абсолютной тишиной, где можно километрами идти по берегу и не встретить ни одного чужого следа.

Остров славится своими "голубыми дырами" – глубокими затопленными пещерами, наполненными бирюзовой водой, которые являются заветной мечтой для дайверов и фридайверов. Сюда легко добраться коротким перелётом из Нассау в аэропорт Конго-Таун, а местные лоджи, где можно переночевать, очень маленькие и ориентированы исключительно на экологический туризм.

Сент-Эстатиус, или Статия (Нидерландские Антильские острова)

Этот крошечный нидерландский муниципалитет в Карибском море насчитывает чуть более трех тысяч жителей. Благодаря очень короткой взлетно-посадочной полосе и полному отсутствию круизных терминалов остров полностью избежал массового туризма, поглотившего соседний Сен-Мартен.

Главная изюминка Статии – подводная археология, ведь в прошлом он был богатым торговым центром, и половина старого колониального города со временем ушла под воду. Теперь дайверы ищут здесь старинные артефакты. На суше же можно посвятить время походу прямо в кратер потухшего вулкана Зе-Квилл, высота которого составляет 600 метров. Добраться до острова можно за 20 минут на самолете из Синт-Мартена или на местном пароме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 10 туристических направлениях, куда этим летом стоит отправиться каждому киноману — здесь снимали популярные сейчас фильмы и сериалы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.