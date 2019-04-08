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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский отказался повторно сдать анализы

3.3тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не будет повторно сдавать анализы после "казуса" в Eurolab.

Об этом в понедельник, 8 апреля, во время брифинга заявил представитель штаба Зеленского Иван Баканов, добавив, что результаты новоиспеченного политика являются честными.

"Если мы так часто будем об этом вспоминать, то на любую конференцию журналистов будут пускать только после сдачи анализов — это уже полный абсурд. Были сданы анализы в соответствии с действующим законодательством и процедурами. Если у кого-то есть сомнения относительно действительности и махинаций, то обращайтесь в правоохранительные органы – пусть они выясняют", — заявил Баканов.

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Зеленский отказался повторно сдать анализы

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Петр Порошенко намекнул, что Зеленский якобы может быть наркозависимым. Также он заявил о готовности принять вызов боксера Владимира Кличко и пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Федорченко Дмитрий
Федорченко Дмитрий
ці аналізи, як і офшори - зароблені чесним трудом.
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
засцяло ЗЕпадло
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