Зеленский отказался повторно сдать анализы

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не будет повторно сдавать анализы после "казуса" в Eurolab.

Об этом в понедельник, 8 апреля, во время брифинга заявил представитель штаба Зеленского Иван Баканов, добавив, что результаты новоиспеченного политика являются честными.

"Если мы так часто будем об этом вспоминать, то на любую конференцию журналистов будут пускать только после сдачи анализов — это уже полный абсурд. Были сданы анализы в соответствии с действующим законодательством и процедурами. Если у кого-то есть сомнения относительно действительности и махинаций, то обращайтесь в правоохранительные органы – пусть они выясняют", — заявил Баканов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Петр Порошенко намекнул, что Зеленский якобы может быть наркозависимым. Также он заявил о готовности принять вызов боксера Владимира Кличко и пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

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