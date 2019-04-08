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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский назвал свою дату дебатов с Порошенко

39.5тЧитать материал на украинском

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский принял вызов главы государства Петра Порошенко прийти на дебаты на стадион НСК "Олимпийский", однако заявил, что они должны состояться в пятницу, 19 апреля.

На своей странице в Instagram начинающий политик опубликовал видеообращение, в котором предложил украинцам помочь ему с вопросами к действующему президенту.

"19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу ему задать любой вопрос. Например, когда начнутся посадки, почему Свинарчук не за решеткой. Я думаю, что у народа Украины за 5 лет очень много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему поставить, но я могу от вашего имени. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментарии, какой вопрос именно ты хочешь поставить Порошенко", – сказал Зеленский.

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У Порошенко в свою очередь заявили, что он ждет Зеленского на дебатах и 14, и 19 апреля. Глава государства также призвал шоумена пройти проверку на наркотики в добровольной антидопинговой ассоциации WADA.

#дебати

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко позвал Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
дебатыНСК Олимпийский
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Куин Сандерс
Куин Сандерс
Сцикун, тянет время. Ведёт себя как шлюха, которая постоянно меняет условия. Клоуну законы не писаны
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Johnson Peter
Johnson Peter
Як же він дістав своїм популізмом! Де, в якій державі президент має право когось посадити в тюрму за бажанням? В Північній Кореї, Росії, і все. Скажіть же хтось цьому унікуму, що президент це не цар, і що він, якщо стане президентом також не зможе посадити Свинарчука, хіба що перетворить нас на Росію. Тільки суд може, а суд мусить бути незалежним, не кишеньковим. А от тікати від дебатів постійно петляючи і виставляючи нові умови це жалюгідно.
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7
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Іванченко Віктор
Іванченко Віктор
Дурень може питати нескінченно, бо не зможе відповісти на бодай одне. Невже дурня вибираємо в президенти..
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8
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