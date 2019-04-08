Зеленский назвал свою дату дебатов с Порошенко

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский принял вызов главы государства Петра Порошенко прийти на дебаты на стадион НСК "Олимпийский", однако заявил, что они должны состояться в пятницу, 19 апреля.

На своей странице в Instagram начинающий политик опубликовал видеообращение, в котором предложил украинцам помочь ему с вопросами к действующему президенту.

"19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко, где я смогу ему задать любой вопрос. Например, когда начнутся посадки, почему Свинарчук не за решеткой. Я думаю, что у народа Украины за 5 лет очень много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему поставить, но я могу от вашего имени. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментарии, какой вопрос именно ты хочешь поставить Порошенко", – сказал Зеленский.

У Порошенко в свою очередь заявили, что он ждет Зеленского на дебатах и 14, и 19 апреля. Глава государства также призвал шоумена пройти проверку на наркотики в добровольной антидопинговой ассоциации WADA.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко позвал Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.

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