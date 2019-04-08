Зеленський відмовився повторно здати аналізи

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський не буде повторно здавати аналізи після "казусу" в Eurolab.

Про це в понеділок, 8 квітня, під час брифінгу заявив представник штабу Зеленського Іван Баканов, додавши, що результати новоспеченого політика є чесними.

"Якщо ми так часто будемо про це згадувати, то на будь-яку конференцію журналістів пускатимуть тільки після здачі аналізів — це вже повний абсурд. Були здані аналізи відповідно до чинного законодавства і процедур. Якщо у когось є сумніви щодо дійсності і махінацій, то звертайтеся до правоохоронних органів — нехай вони з'ясовують", — заявив Баканов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Петро Порошенко натякнув, що Зеленський нібито може бути наркозалежним. Також він заявив про готовність прийняти виклик боксера Володимира Кличка і пройти тести у Всесвітньому антидопінговому агентстві (WADA).

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал