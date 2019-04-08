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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський відмовився повторно здати аналізи

11.3тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський не буде повторно здавати аналізи після "казусу" в Eurolab.

Про це в понеділок, 8 квітня, під час брифінгу заявив представник штабу Зеленського Іван Баканов, додавши, що результати новоспеченого політика є чесними.

"Якщо ми так часто будемо про це згадувати, то на будь-яку конференцію журналістів пускатимуть тільки після здачі аналізів — це вже повний абсурд. Були здані аналізи відповідно до чинного законодавства і процедур. Якщо у когось є сумніви щодо дійсності і махінацій, то звертайтеся до правоохоронних органів — нехай вони з'ясовують", — заявив Баканов.

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Зеленський відмовився повторно здати аналізи

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Петро Порошенко натякнув, що Зеленський нібито може бути наркозалежним. Також він заявив про готовність прийняти виклик боксера Володимира Кличка і пройти тести у Всесвітньому антидопінговому агентстві (WADA).

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Серж Серж
Серж Серж
Зеленый-мутный тип!
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Воно є слуга і СЦИКУН,а ще й дотого зеНаркоман...
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Обосрался этот зессыкун уже по полной программе. Сам предложил сдать анализы и заместь того что бы сделать это на равных с порохом и отвести от себя подозрения, и показать себя как уверенного кандидата - просто побежал в свою лабу сдавать анализы. А когда его мокнули в свою же лужицу, начал отмазки лепить и по итогу отказался от независимого анализа. Если нечего скрывать чего тогда морозится? Зачем открывать клюв если за базар ответить не можешь??? Клоун он и есть клоун... Как можно за него голосовать я хз. Радует что хоть мои знакомые которые за него голосовали уже передумали делать это ещё раз. Если такая ситуация и в масштабах страны то порох победит. Уж лучше порох чем недоразумение.
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