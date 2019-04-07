Порошенко намекнул о наркозависимости Зеленского и принял вызов Кличко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пройдет тесты во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Об этом глава государства сообщил во время эфира на телеканале "Украина", приняв предложение от украинского боксера, чемпиона мира Владимира Кличко.

"Чрезвычайно важно и принципиально, чтобы авторитетная в мире международная организация допингового контроля, которая обеспечила вывод на чистую воду и российское допинговое агентство и снятие России по большинству соревнований. Авторитет этой организации не вызывает никакого сомнения ни у одного представителя во всем мире. Немедленно, как сказал Владимир Кличко, в начале следующей недели приедет сюда и руководство, и эксперты этой организации. И я хочу заявить: я эти тесты пройду сразу же по прибытии. Считаю, что это чрезвычайно важно", - отметил он.

Порошенко подчеркнул важность сдачи анализов в независимой лаборатории.

"Считаю, что является чрезвычайно большой угрозой, когда есть подозрение, что кандидатом или даже Президентом Украины, Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил может стать человек, не исключено, что имеет наркотическую зависимость. И для того, чтобы снять эти вопросы, в этом заинтересованы оба кандидата, в этом заинтересован каждый украинец, который сделает сознательный выбор ровно через две недели", – добавил он.

Порошенко акцентировал, что наркотическая зависимость кандидата является прямой угрозой национальной безопасности.

"Угрозой для каждого украинца. И каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ и по Порошенко, и по Зеленского. Это их право. А права украинцев надо чтить и уважать", - подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского не смешить людей и сдать нормальные анализы.

Владимир Кличко предложил кандидатам в президенты Украины сдать анализы в WADA, чтобы избежать обвинений в заангажированности и фальсификации.

Петр Порошенко позвал Владимира Зеленского на провести дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.

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