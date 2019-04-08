Зеленський назвав свою дату дебатів із Порошенком

Шоумен і кандидат у президенти України Володимир Зеленський прийняв виклик глави держави Петра Порошенка прийти на дебати на стадіон НСК "Олімпійський", проте заявив, що вони мають відбутися у п'ятницю, 19 квітня.

На своїй сторінці в Instagram політик опублікував відеозвернення, в якому запропонував українцям допомогти йому з питаннями до чинного президента.

"19 квітня на НСК "Олімпійський" відбудуться мої дебати з Порошенком, де я зможу йому поставити будь-яке питання. Наприклад, коли почнуться посадки, чому Свинарчук не за ґратами. Я думаю, що у народу України за 5 років дуже багато питань до Порошенка, які ви не можете йому поставити, але я можу від вашого імені. Тому, будь ласка, пишіть у коментарі, яке питання саме ти хочеш поставити Порошенку", — сказав Зеленський.

У Порошенка в свою чергу заявили, що він чекає Зеленського на дебатах і 14, і 19 квітня. Глава держави також закликав шоумена пройти перевірку на наркотики в добровільній антидопінгової асоціації WADA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко покликав Володимира Зеленського провести дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" у неділю, 14 квітня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!