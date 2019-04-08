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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський назвав свою дату дебатів із Порошенком

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Шоумен і кандидат у президенти України Володимир Зеленський прийняв виклик глави держави Петра Порошенка прийти на дебати на стадіон НСК "Олімпійський", проте заявив, що вони мають відбутися у п'ятницю, 19 квітня.

На своїй сторінці в Instagram політик опублікував відеозвернення, в якому запропонував українцям допомогти йому з питаннями до чинного президента.

"19 квітня на НСК "Олімпійський" відбудуться мої дебати з Порошенком, де я зможу йому поставити будь-яке питання. Наприклад, коли почнуться посадки, чому Свинарчук не за ґратами. Я думаю, що у народу України за 5 років дуже багато питань до Порошенка, які ви не можете йому поставити, але я можу від вашого імені. Тому, будь ласка, пишіть у коментарі, яке питання саме ти хочеш поставити Порошенку", — сказав Зеленський.

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У Порошенка в свою чергу заявили, що він чекає Зеленського на дебатах і 14, і 19 квітня. Глава держави також закликав шоумена пройти перевірку на наркотики в добровільній антидопінгової асоціації WADA.

# дебати

Публікація від Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко покликав Володимира Зеленського провести дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" у неділю, 14 квітня.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
дебатиНСК Олімпійський
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Куин Сандерс
Куин Сандерс
Сцикун, тянет время. Ведёт себя как шлюха, которая постоянно меняет условия. Клоуну законы не писаны
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Johnson Peter
Johnson Peter
Як же він дістав своїм популізмом! Де, в якій державі президент має право когось посадити в тюрму за бажанням? В Північній Кореї, Росії, і все. Скажіть же хтось цьому унікуму, що президент це не цар, і що він, якщо стане президентом також не зможе посадити Свинарчука, хіба що перетворить нас на Росію. Тільки суд може, а суд мусить бути незалежним, не кишеньковим. А от тікати від дебатів постійно петляючи і виставляючи нові умови це жалюгідно.
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Іванченко Віктор
Іванченко Віктор
Дурень може питати нескінченно, бо не зможе відповісти на бодай одне. Невже дурня вибираємо в президенти..
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