Зеленского просят взять под охрану: что произошло 

Штаб кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел с просьбой обеспечить кандидата охраной.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, напомнив, что до первого тура, в период агитации, правоохранители осуществляли охрану девятерых кандидатов в президенты, передает "Интерфакс-Украина".
"В настоящее время о такой охране обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет в списке бюллетеней при повторном голосовании", - сказал он.
Владимир Зеленский
ТСН
По словам Варченко, Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты, так как задача правоохранителей — обеспечить коммуникацию со всеми субъектами избирательного процесса.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальная полиция Украины сняла охрану с семи кандидатов в президенты, не называя фамилии.
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