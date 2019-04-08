Зеленского просят взять под охрану: что произошло 

Штаб кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского обратился в Министерство внутренних дел с просьбой обеспечить кандидата охраной.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, напомнив, что до первого тура, в период агитации, правоохранители осуществляли охрану девятерых кандидатов в президенты, передает "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время о такой охране обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет в списке бюллетеней при повторном голосовании", - сказал он.

Владимир Зеленский ТСН

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По словам Варченко, Нацполиция взаимодействует со всеми штабами кандидатов в президенты, так как задача правоохранителей — обеспечить коммуникацию со всеми субъектами избирательного процесса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальная полиция Украины сняла охрану с семи кандидатов в президенты, не называя фамилии.

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