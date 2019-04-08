"Осмелей, выйди!" Порошенко поставил точку в дебатах с Зеленским

Президент Петр Порошенко очередной раз призвал Владимира Зеленского выйти на дебаты.

В прямом эфире телеканала ICTV в понедельник, 8 апреля, Порошенко заявил, что Зеленский пытается делать шоу и якобы боится встретиться с ним.

"Осмелей, выйди! Покажи, чтобы страна имела возможность сознательно выбирать лидера на следующие 5 лет", — заявил Порошенко.

"19 апреля по закону должны состояться дебаты. Час или два это мало, потому что будут смотреть 45 миллионов граждан. Как внутри страны, так и за ее пределами. Для чего прятаться? Если кто-то хочет превратить дебаты в шоу, то тут шоумен находится в более выгодных условиях", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский первым вызвал Порошенко на дебаты вскоре после первого тура выборов, предложив провести их в Киеве на НСК "Олимпийский". Также актер потребовал от Порошенко извинений за оскорбления его избирателей.

Порошенко принял вызов, однако накануне призвал Зеленского выйти на дебаты 14 апреля, заявив, что 19-го у него может не найтись свободного времени, поскольку в этот день он намерен появиться в эфире Общественного телевидения.

Зеленский же в новом видеообращении заявил, что готовится к дебатам именно на 19 апреля и на НСК "Олимпийский".

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