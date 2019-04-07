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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Порошенко вызвал Зеленского на дебаты и назвал дату

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Действующий глава государства Петр Порошенко позвал кандидата в президенты Владимира Зеленского на провести дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" в воскресенье, 14 апреля.

Об этом лидер украинцев заявил в эфире телеканала "Украина". Порошенко предложил начать дебаты около 19 или 20 часов вечера.

"14 апреля, в следующее воскресенье я на Республиканском стадионе (НСК "Олимпийский"), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов", – сообщил Порошенко.

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Также он пригласил все ведущие украинские телеканалы освещать данное событие.

"Приглашаю зрителей, все каналы, чтобы дебаты были проведены в месте и во времени, как хотел господин Зеленский, и не дать ему сойти с этого его предложения. Это будет безответственно по отношению к стране и избирателям", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что дебаты как раз и созданы для того, чтобы определить сильного кандидата.

"В случае неправильного выбора, когда люди ошиблись, не зная содержания, - проигрывает страна, она будет лишена будущего... Речь не о том, что декларируют кандидаты, а о том, достаточно ли силен президент, чтобы противостоять действиям страны-агрессора, чтобы защищать государство как президент и главнокомандующий ... Потому что Путин хочет слабого президента, чтобы обеспечить себе реванш. Убежден, что Украина этого не допустит", - отметил Порошенко.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Потиенко Александр
Потиенко Александр
Из ЗЕ такой президент как из Боярского мушкетёр. Ему не главнокомандующим быть а пьяных гаишников со спущенными штанами на сцене изображать)))))))
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Попович Олег
Попович Олег
Зеля хрен придёт он уже показал себя балаболом и клоуном, каждый раз добавляя условия для того что бы его оппонент отказался, и так будет по кругу. Как можно доверять такой тряпке который сразу решил извиняться при намёке на ай-йяй-йяй от каДыркина, пускай берёт пример от сотрудников и редакции Charlie Hebdo, которые в воздухе не переобуваются.
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Червоний Данило
Червоний Данило
Объявляю Зеленского хуйлом ссыкливым и обосцаной тряпкой, если он не придет на дебаты 14 апреля!
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