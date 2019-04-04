Что ждет Донбасс и Крым после выборов: военный эксперт дал прогно

Между программами кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского нет ощутимой разницы в вопросе возвращения аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

Об этом в эфире ObozTV рассказал политический и военный эксперт Юрий Кочевенко. Он отметил, что "на самом деле ни один из кандидатов не представляет, как это возможно в данном историческом контексте".

"Обращу ваше внимание, что при всей воинственности действующего президента, в его программе ни словом, ни полслова не было намека на то, что это может быть военный сценарий. Поэтому на самом деле каких-то драматических разногласий между тезисами кандидатов по возврату оккупированных территорий нет", – сказал он.

То, что Владимир Зеленский заявил в своих планах про Будапештский меморандум, это делал и действующий президент со своей командой, напомнил Кочевенко. Эксперт отметил, что в случае победы Зеленского, главы государств, которые подписывали этот меморандум, посоветуют ему об этом забыть.

"Это иллюзия, но кандидатам молчать нельзя, нужно что-то говорить, поэтому они вспоминают об этом документе. Скорее всего, если Зеленский станет президентом, то на первой же встрече с главами государств, которые подписывали документ, они скажут ему: "парень , успокойся и забудь". Я предполагаю, что поскольку эта тема у Петра Алексеевича давно не упоминается, то в свое время ему объяснили именно так, сказав" мы даем помощь, деньги, столько-то техники, инструкторы у вас там работают, поэтому забудьте про этот Будапештский меморандум и никогда о нем больше не вспоминайте". Скорее всего, так будет и сейчас", – предположил Кочевенко.

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