МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Что ждет Донбасс и Крым после выборов: военный эксперт дал прогно

1.7тЧитать материал на украинском

Между программами кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского нет ощутимой разницы в вопросе возвращения аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

Об этом в эфире ObozTV рассказал политический и военный эксперт Юрий Кочевенко. Он отметил, что "на самом деле ни один из кандидатов не представляет, как это возможно в данном историческом контексте".

"Обращу ваше внимание, что при всей воинственности действующего президента, в его программе ни словом, ни полслова не было намека на то, что это может быть военный сценарий. Поэтому на самом деле каких-то драматических разногласий между тезисами кандидатов по возврату оккупированных территорий нет", – сказал он.

Новости
Зеленский набрал вдвое больше голосов, чем Порошенко: все о первом туре выборов

То, что Владимир Зеленский заявил в своих планах про Будапештский меморандум, это делал и действующий президент со своей командой, напомнил Кочевенко. Эксперт отметил, что в случае победы Зеленского, главы государств, которые подписывали этот меморандум, посоветуют ему об этом забыть.

Что ждет Донбасс и Крым после выборов: военный эксперт дал прогно

"Это иллюзия, но кандидатам молчать нельзя, нужно что-то говорить, поэтому они вспоминают об этом документе. Скорее всего, если Зеленский станет президентом, то на первой же встрече с главами государств, которые подписывали документ, они скажут ему: "парень , успокойся и забудь". Я предполагаю, что поскольку эта тема у Петра Алексеевича давно не упоминается, то в свое время ему объяснили именно так, сказав" мы даем помощь, деньги, столько-то техники, инструкторы у вас там работают, поэтому забудьте про этот Будапештский меморандум и никогда о нем больше не вспоминайте". Скорее всего, так будет и сейчас", – предположил Кочевенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
1
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения