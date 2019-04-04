Що чекає Донбас і Крим після виборів: військовий експерт дав прогнив

Між програмами кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського нема відчутної різниці у питанні повернення анексованого Криму та окупованого Донбасу.

Про це в ефірі ObozTV розповів політичний та військовий експерт Юрій Кочевенко. Він зазначив, що "насправді жоден із кандидатів не уявляє як це можливо у даному історичному контексті".

"Зверну вашу увагу, що при всій войовничості діючого президента, у його програмі ні словом, ні півсловом не було натяку на те, що це може бути військовий сценарій. Тому насправді якихось драматичних розбіжностей між тезами кандидатів щодо повернення окупованих територій нема", – сказав він.

Те, що Володимир Зеленський заявив у своїх планах про Будапештський меморандум, це робив і діючий президент зі своєю командою, нагадав Кочевенко. Експерт відмітив, що в разі перемоги Зеленського, голови держав, які підписували цей меморандум, порадять йому про це забути.

"Це ілюзія, але ж кандидатам мовчати не можна, потрібно щось говорити, тому вони згадують про цей документ. Швидше за все, якщо Зеленський стане президентом, то на першій же зустрічі із головами держав, які підписували документ, вони скажуть йому: "хлопче, заспокойся і забудь". Я припускаю, що оскільки ця тема в Петра Олексійовича давно не згадується, то свого часу йому пояснили саме так, сказавши "ми даємо допомогу, гроші, стільки-то техніки, інструктори у вас там працюють, тому забудьте про цей Будапештський меморандум і ніколи про нього більше не згадуйте". Швидше за все, так буде і зараз", – висловив припущення Кочевенко.

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