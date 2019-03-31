''Больше, чем в 2014'': социолог рассказала, сколько украинцев проголосуют на выборах

Явка в первом туре президентских выборов 31 марта составит ориентировочно 70%.

Об этом OBOZREVATEL рассказала социолог Киевского международного института социологии (КМИС) Татьяна Песковская. По ее мнению, явка на нынешних выборах будет больше, чем по итогам прошлого голосования в мае 2014.

"Мы ожидаем явку порядка 70%, в целом больше чем в прошлый раз. Я вот сама проголосовала и вижу, что людей на участках достаточно много. Правда, конкретные данные можно увидеть уже ближе к вечеру, к закрытию участков", —пояснила социолог.

Отметим, по данным Центральной избирательной комиссии по состоянию на 11:00 31 марта 16,08% украинцев проголосовали на выборах. Всего такое право имеют 29 миллионов 789 тысяч избирателей. Ранее и другие социологи прогнозировали высокую явку избирателей. К примеру, в группе "Рейтинг" также ожидают 67-70%.

Избирательные участки будут открыты до 20:00. На данный момент уже зафиксированы первые нарушения.

Всю информацию о ходе голосованию можно прочитать здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Последние социологические опросы дают Владимиру Зеленскому первое место в рейтинге. За второе место соревнуются Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.По данным Социса, готовность проголосовать за Зеленского выразили 24,6% избирателей, которые полностью или скорее уверены, что примут участие в выборах. Порошенко в этой категории поддерживают 14,8%, а Тимошенко — 8,7%.

А согласно опросу КМИС, Зеленского готовы поддержать на выборах 32,1% украинцев, которые точно пойдут на участки и определились со своим фаворитом. Далее в рейтинге избирательных симпатий следуют Порошенко (17,1%) и Тимошенко (12,5%).

По данным группы "Рейтинг", 24,9% граждан, которые определились с выбором и намерены голосовать, готовы поддержать Зеленского, 18,8% — Тимошенко и 17,4% — Порошенко.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся