''Більше, ніж у 2014'': соціолог розповіла, скільки українців проголосують на виборах

Явка у першому турі президентських виборів 31 березня складе орієнтовно 70%.

Про це OBOZREVATEL розповіла соціолог Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Тетяна Песковська. На її думку, явка на нинішніх виборах буде більше, ніж за підсумками минулого голосування в травні 2014.

"Ми очікуємо явку близько 70%, в цілому більше ніж минулого разу. Я ось сама проголосувала і бачу, що людей на ділянках досить багато. Правда, конкретні дані можна побачити вже ближче до вечора, до закриття дільниць", —пояснила соціолог.

Відзначимо, за даними Центральної виборчої комісії станом на 11:00 31 березня 16,08% українців проголосували на виборах. Всього таке право мають 29 мільйонів 789 тисяч виборців. Раніше і інші соціологи прогнозували високу явку виборців. Наприклад, в групі "Рейтинг" також очікують 67-70%.

Виборчі дільниці будуть відкриті до 20:00. На даний момент вже зафіксовані перші порушення.

Всю інформацію про хід голосування можна прочитати тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Останні соціологічні опитування дають Володимиру Зеленському перше місце в рейтингу. За друге місце змагаються Петро Порошенко і Юлія Тімошенко.По даними Соцісу, готовність проголосувати за Зеленського висловили 24,6% виборців, які повністю або скоріше впевнені, що візьмуть участь у виборах. Порошенко в цій категорії підтримують 14,8%, а Тимошенко — 8,7%.

А згідно з опитуванням КМІС, Зеленського готові підтримати на виборах 32,1% українців, які точно підуть на дільниці і визначилися зі своїм фаворитом. Далі в рейтингу виборчих симпатій слідують Порошенко (17,1%) і Тимошенко (12,5%).

За даними групи "Рейтинг", 24,9% громадян, які визначилися з вибором і мають намір голосувати, готові підтримати Зеленського, 18,8% — Тимошенко і 17,4% — Порошенко.

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