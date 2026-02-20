'Решение возможно в ближайшие дни': Зеленский анонсировал следующий обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни могут определить параметры нового обмена военнопленными. Во время переговоров с представителями кремлевского режима удалось найти конструктив относительно дальнейших шагов.

Об этом он сказал после переговоров в Женеве, где стороны обсуждали гуманитарные вопросы. Зеленский сообщил журналистам о результатах встречи, передает Укринформ.

"На политической подгруппе во время переговоров в Женеве обсуждали гуманитарный трек и пока рано говорить о позитиве, но также нашли конструктив, что ближайшие дни определятся с обменом – в каком количестве и когда он может быть", – рассказал глава государства.

Президент уточнил, что речь идет об обмене военнопленных Украины на военнопленных России. Конкретные даты и количество лиц пока не называют, однако стороны, по его словам, приблизились к согласованию решения.

Переговоры в Женеве касались именно гуманитарного направления. И хотя Зеленский отметил, что говорить об окончательном результате рано, сам факт достижения конструктива он назвал важным шагом.

Что известно на данный момент

В ближайшие дни стороны должны определить формат обмена, количество людей и возможную дату его проведения. Детали согласовывают в рамках политической подгруппы переговорного процесса.

Предыдущий обмен состоялся 5 февраля. Тогда между Украиной и Россией вернули из плена 157 украинцев.

