"Выучу украинский!" Скабеева унизительно попросилась на дебаты Зеленского и Порошенко

Российская пропагандистка Ольга Скабеева вновь попросилась на роль модератора на дебатах кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Она опубликовала новое видеообращение после того, как Юлия Тимошенко, занявшая третье место на выборах в первом туре, отказалась от предложения Зеленского стать "арбитром" дебатов.

"В штабе Зеленского только что заявили: "Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от обеих команд". Друзья, так это ведь я! Мое обращение к кандидатам! Решайтесь!" — написала пропагандистка под видео.

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При этом Скабеева также пообещала к 19 апреля пройти экспресс-курс по изучению украинского языка, опозорившись при произнесении украинских слов.

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В штабе Зеленского только что заявили: "Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от обеих команд".

Друзья, так это ведь я!

Моё обращение к кандидатам! Решайтесь! pic.twitter.com/co3168gWI5 — Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 5 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский лично вызвал Порошенко на дебаты в ярком видеообращении, потребовав публичных извинений за оскорбления в свой адрес. Президент ответил актеру, опубликовав среди ночи ответное видеообращение.

5 апреля оба кандидата прошли медицинское обследование, что было также одним из требований Зеленского.

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