МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Выучу украинский!" Скабеева унизительно попросилась на дебаты Зеленского и Порошенко

3.8тЧитать материал на украинском

Российская пропагандистка Ольга Скабеева вновь попросилась на роль модератора на дебатах кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Она опубликовала новое видеообращение после того, как Юлия Тимошенко, занявшая третье место на выборах в первом туре, отказалась от предложения Зеленского стать "арбитром" дебатов.

"В штабе Зеленского только что заявили: "Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от обеих команд". Друзья, так это ведь я! Мое обращение к кандидатам! Решайтесь!" — написала пропагандистка под видео.

"Выучу украинский!" Скабеева унизительно попросилась на дебаты Зеленского и Порошенко

Новости
Дебаты Порошенко и Зеленского оценили в 1 млн долларов

При этом Скабеева также пообещала к 19 апреля пройти экспресс-курс по изучению украинского языка, опозорившись при произнесении украинских слов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский лично вызвал Порошенко на дебаты в ярком видеообращении, потребовав публичных извинений за оскорбления в свой адрес. Президент ответил актеру, опубликовав среди ночи ответное видеообращение.

5 апреля оба кандидата прошли медицинское обследование, что было также одним из требований Зеленского.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Ольга СкабееваВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
30
12
Смешно
0
Интересно
0
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Тупые свыньи не в состоянии вразуметь что над ними стебутся уже все кому не лень и от того заходятся в истошном хрюканье.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
мокши дрочат на сливной бачок ,умора
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Ой Оля,будь осторожна.Свиной грипп заразен.Скаклы даже во сне хрюкают.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Алексеев Владимир, Ты хоть спишь хоть не спишь а все равно мекаешь по козлиному, хер козломордый.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
Алексеев Владимир, животное что ты мелешь
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения