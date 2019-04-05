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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Вивчу українську!" Скабєєва принизливо попросилася на дебати Зеленського і Порошенка

3.8тЧитати матеріал російською

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва знову попросилася на роль модератора на дебатах кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Вона опублікувала нове відеозвернення після того, як Юлія Тимошенко, яка посіла третє місце на виборах в першому турі, відмовилася від пропозиції Зеленського стати "арбітром" дебатів.

"У штабі Зеленського тільки що заявили: "Це повинен бути незалежний рефері, який буде рівновіддалений від обох команд". Друзі, так це ж я! Моє звернення до кандидатів! Вирішуйте!" — написала пропагандистка під відео.

"Вивчу українську!" Скабєєва принизливо попросилася на дебати Зеленського і Порошенка

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При цьому Скабєєва також пообіцяла до 19 квітня пройти експрес-курс з вивчення української мови, зганьбившись при проголошенні українських слів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський особисто викликав Порошенка на дебати в яскравому відеозверненні, зажадавши публічних вибачень за образи на свою адресу. Президент відповів акторові, опублікувавши серед ночі у відповідь відеозвернення.

5 квітня обидва кандидати пройшли медичне обстеження, що було також однією з вимог Зеленського.

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Особи
Ольга СкабєєваВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Тупые свыньи не в состоянии вразуметь что над ними стебутся уже все кому не лень и от того заходятся в истошном хрюканье.
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
мокши дрочат на сливной бачок ,умора
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Ой Оля,будь осторожна.Свиной грипп заразен.Скаклы даже во сне хрюкают.
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Алексеев Владимир, Ты хоть спишь хоть не спишь а все равно мекаешь по козлиному, хер козломордый.
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
Алексеев Владимир, животное что ты мелешь
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