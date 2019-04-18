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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Выпили не одну бутылку водки": Зеленский высказался о наказании для сепаратистов

7.4тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что не собирается амнистировать преступников, которые способствовали оккупации Россией украинских территорий.

"Когда мы говорим о преступниках, преступники будут наказаны… Никто прощать бандитов не будет", – сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу".

На вопрос о переселенцах в своей команде Зеленский ответил, что просто принимал своих друзей. "Они такие же украинцы, как и мы все. Мы одинаковые в любой точке Украины", – сказал он.

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"Конечно же, у них ультрарадикальное отношение, потому что их выгнали из дому. Мы посвятили этому вечера, очень много вечеров, и честно говоря, выпили не одну бутылку водки. Я человек непьющий, но без этого невозможно говорить о войне, потерянных родственниках ребят, потерянных близких людях", – добавил начинающий политик.

Также он подчеркнул, что не готов отдать приказ на военное освобождение оккупированного Донбасса.

"Выпили не одну бутылку водки": Зеленский высказался о наказании для сепаратистов

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, в прямом эфире Владимир Зеленский также представил свою команду.

В ходе программы Зеленский рассказал, что не прятался от журналистов все это время, а работал и закрывал дела. По его словам, на ток-шоу ходить противно, потому что там постоянно ругаются представители старой власти. Также кандидат рассказал о стратегии команды.

Кроме того, он заявил, что не знаком с Александром Харебиным, который в качестве члена команды Зеленского утверждал, что Украина заявит права на русский язык.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политикаВыборы 2019
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Спасибо ребятам за Крым, которые сожгли автобусы из Крыма.Кстати - нет уголовного дела ? И чего крымчане не балдели от огня ? Это же РЕВОЛЮЦИЯ ! А Донбасс чем не доволен ? Янык их развратил- какая красотища народного гнева в Киеве была - как красиво Беркут пылал ? И Донбасцы так же .Удивительные и не благодарные !
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Minaev Alexey, так они и сейчас периодически пылают, не хуже зем пылают ватные пуканы в комментах
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1
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Файбер Моня
Файбер Моня
А кого предали "предатели" и "сепаратисты" из Донбасса? Дохлого бандеру и наркоманский майдан с его "огыдной рэволюцией"? Или отмороженных нацистов яроша? Настоящие украинцы Донбасса НИКОГДА НЕ ИМЕЛИ НИЧЕГО ОБЩЕГО с майдаунскими подонками, которые хлынули в их край и пытаются навязать им свою волю. Рано или поздно этих бандерлогов-карателей постигнет расплата за их преступления.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Бешенство ,ну и будет твоя усраина только на правом берегу Днепра.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Файбер Моня, вата - накуй.) Зэ по ходу, в отличии от Пороха, таки ватный концлагерь сделает. 😺
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andrei andrei
andrei andrei
Клоун разбушевался😁
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1

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