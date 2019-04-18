"Выпили не одну бутылку водки": Зеленский высказался о наказании для сепаратистов

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что не собирается амнистировать преступников, которые способствовали оккупации Россией украинских территорий.

"Когда мы говорим о преступниках, преступники будут наказаны… Никто прощать бандитов не будет", – сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу".

На вопрос о переселенцах в своей команде Зеленский ответил, что просто принимал своих друзей. "Они такие же украинцы, как и мы все. Мы одинаковые в любой точке Украины", – сказал он.

"Конечно же, у них ультрарадикальное отношение, потому что их выгнали из дому. Мы посвятили этому вечера, очень много вечеров, и честно говоря, выпили не одну бутылку водки. Я человек непьющий, но без этого невозможно говорить о войне, потерянных родственниках ребят, потерянных близких людях", – добавил начинающий политик.

Также он подчеркнул, что не готов отдать приказ на военное освобождение оккупированного Донбасса.

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Как писал OBOZREVATEL, в прямом эфире Владимир Зеленский также представил свою команду.

В ходе программы Зеленский рассказал, что не прятался от журналистов все это время, а работал и закрывал дела. По его словам, на ток-шоу ходить противно, потому что там постоянно ругаются представители старой власти. Также кандидат рассказал о стратегии команды.

Кроме того, он заявил, что не знаком с Александром Харебиным, который в качестве члена команды Зеленского утверждал, что Украина заявит права на русский язык.

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