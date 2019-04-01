МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Социолог заговорил о третьем туре выборов в Украине

11.5тЧитать материал на украинском

Результаты первого тура выборов президента Украины вряд ли сохранятся до второго тура. Более того, речь может идти и о назначении третьего тура.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил генеральный директор компании "Социс" Николай Чурилов, который считает, что команда действующего президента Украины Петра Порошенко сможет активизировать и уменьшить разрыв между ним и лидером президентской гонки Владимиром Зеленским.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

"Я думаю, что они пойдут на прямой диалог с Зеленским, и попытаются доказать, что в ряде вопросов как во внутренней, так и внешней политике, его компетенция достаточно низка. И если они это докажут, то такой сумасшедший разрыв вряд ли сохранится на втором туре выборов", – считает социолог.

Новости
Участники второго тура выборов: что они обещают украинцам

На вопрос, сможет ли второй тур закончится так же, как и выборы в 2004 году, когда в Украине произошел первый Майдан, Чурилов ответил: "На мой взгляд, вполне возможно".

"Что к этому может привести? Если на второй тур голосования выйдет меньше 50% избирателей. Но, даже если выйдет 60%, но из них 10% испортят бюллетени и их голоса засчитаны не будут, и никто из кандидатов не наберет больше 50+1%, то вполне возможно будет и третий тур выборов", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
38
11
Смешно
8
Интересно
8
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Скирда Женя
Скирда Женя
... его компетенция достаточно низка))))))))))))))) Откуда там вообще взяться компетенции????
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ап отож петю ждет зона-эксперты! Поздравляю Зеленского с ПОБЕДОЙ на 100% на Выборах президента Украины! Ультиматум Зеленскому если через 2 месяца на посту президента опг порошенко не будет арестовано мы подымаем новый Майдан!-правда украины
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Кожедуб Руслан, идиото активизировался! Ты ж за Грыща топил всю весну! Аж задрал тут всех! Теперь лапти в прыжке переобул. Молодец!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
!!! -экПерду! росийские свиньи я даю руку на отсечение что президетом стал Зеленский! Мы скинули Порошенко как вы и хотели! Подымайтте задницы и идите скидывайте карлика-лилипута убившего в боинге 298 человек и 80 из них Дети!- и войне конец!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Наумов Виктор
Наумов Виктор
Кожедуб Руслан, клоун Зеленский -166 см. меньше ПутЕна...он вообще карлик!) А Петручо толстая свинья виновен в гибели Боинга однозначно!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3

Блоги / мнения