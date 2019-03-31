Участники второго тура выборов: что они обещают украинцам

В Украине официально завершился первый тур выборов президента Украины. В 20:00 31 марта закрылись избирательные участки. В комиссиях по всей стране начался подсчет голосов, первые официальные результаты Центральная избирательная комиссия объявит уже в ночь на 1 апреля.
Правда, уже известны итоги сразу нескольких экзит-полов. Учитывая тот факт, что они не особо отличаются, с большой долей вероятности финальный результат подсчета будет аналогичным. Так, по данным Национального экзит-пола первое место занял Владимир Зеленский (30,4%), второе — Петр Порошенко (17,8%), третье — Юлия Тимошенко (14,2%).
В связи с этим уже можно прогнозировать вероятных участников второго тура выборов (предварительно намечен на 21 апреля) — Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Что известно об этих кандидатах -— в материале OBOZREVATEL.
Владимир Зеленский
Краткая биография:
Выходец из Кривого Рога. Родился 25 января 1978 года.
В политике впервые, до этого момента был одним из самых известных украинских шоуменов и комиков. Является руководителем студии “Квартал 95”.
Женат на Елене Зеленской (один из руководителей “Квартал 95). Воспитывает дочь Александру 2004 года рождения и сына Кирилла 2013 года.
Владимир Зеленский
Кадр из "Слуга народа"
Предвыборная программа:
Зеленский обещает — в случае победы будет президентом всего один срок. Главное из его программы:
Первым законопроектом будет “О народовластии”. Он пропишет четкую процедуру референдумов, через которую и планируется решить основные вопросы;
Обещает подать проекты законов о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов и судей, а также об отзыве нардепов;
Войну на Донбассе хочет остановить путем переговоров. Перед странами-подписантами Будапештского меморандума (Британия, США и Россия) поставит вопрос о дальнейшей безопасности Украины. С России будет требовать возмещения ущерба за оккупацию;
Армию предлагает сделать профессиональной, курс на НАТО продолжится;
Обязуется принять нулевую декларацию для бизнеса. Каждый бизнесмен за 5% сможет легализовать доходы;
Детанизация экономики, развитие внутреннего производства, долгосрочное и недорогое кредитование. Налог на прибыль заменит на налог на выведенный капитал. Формирование прозрачного рынка земли;
Осужденный за коррупцию получит еще конфискацию имущества и пожизненный запрет занимать должности в госструктурах;
Переход к страховой медицине — пациент будет самостоятельно определять программу страхования, больницу и врача;
Система образование - деньги ходят за талантливыми детьми. Каждый студент получит ваучер на образование. Обещает открыть отечественный рынок для иностранных университетов;
Переход к солидарной пенсионной системе;
Петр Порошенко
Краткая биография:
Выходец из Одесской области. Родился 26 сентября 1965 года.
Действующий президент Украины, в прошлом народный депутат, министр и бизнесмен.
Женат на Марине Порошенко (по образованию врач). Имеет 4 детей.
Петр Порошенко
Предвыборная программа:
Продолжение курса на НАТО и ЕС;
Создание полноценной противоракетной и противовоздушной обороны. Модернизация флота;
Улучшение социального обеспечения военных;
Основное задание — борьба с бедностью. Продолжение политики децентрализации;
Замена налогообложения прибыли предприятий на налогообложение вывода капитала из страны. Защита капитала и инвестиций предприятий;
Увеличение социальной помощи при рождении ребенка. Уклон на на многодетные семьи;
Увеличение зарплат врачам, учителям. Повышение квалификации и интеграция европейских методик;
Переход сектора IT на креативную индустрию;
Развитие агросектора — уклон на экспорт обработанной продукции, а не сырьевой;
Экспорт продукции с высокой добавочной стоимостью;
Модернизация транспортной инфраструктуры.
Шансы во втором туре:
По данным социологических исследований, Владимир Зеленский имеет значительный перевес перед Петром Порошенко. Как пишет Active Group, Зеленский выигрывает у всех предложенных кандидатов:у Порошенко с результатом 44,1% против 23%. Правда, финальные расклады можно будет определить лишь после подведения окончательных итогов.
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