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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Участники второго тура выборов: что они обещают украинцам

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В Украине официально завершился первый тур выборов президента Украины. В 20:00 31 марта закрылись избирательные участки. В комиссиях по всей стране начался подсчет голосов, первые официальные результаты Центральная избирательная комиссия объявит уже в ночь на 1 апреля.

Правда, уже известны итоги сразу нескольких экзит-полов. Учитывая тот факт, что они не особо отличаются, с большой долей вероятности финальный результат подсчета будет аналогичным. Так, по данным Национального экзит-пола первое место занял Владимир Зеленский (30,4%), второе — Петр Порошенко (17,8%), третье — Юлия Тимошенко (14,2%).

В связи с этим уже можно прогнозировать вероятных участников второго тура выборов (предварительно намечен на 21 апреля) — Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Что известно об этих кандидатах -— в материале OBOZREVATEL.

Владимир Зеленский

Краткая биография:

Выходец из Кривого Рога. Родился 25 января 1978 года.

В политике впервые, до этого момента был одним из самых известных украинских шоуменов и комиков. Является руководителем студии “Квартал 95”.

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Женат на Елене Зеленской (один из руководителей “Квартал 95). Воспитывает дочь Александру 2004 года рождения и сына Кирилла 2013 года.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Кадр из "Слуга народа"

Предвыборная программа:

Зеленский обещает — в случае победы будет президентом всего один срок. Главное из его программы:

  • Первым законопроектом будет “О народовластии”. Он пропишет четкую процедуру референдумов, через которую и планируется решить основные вопросы;

  • Обещает подать проекты законов о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов и судей, а также об отзыве нардепов;

  • Войну на Донбассе хочет остановить путем переговоров. Перед странами-подписантами Будапештского меморандума (Британия, США и Россия) поставит вопрос о дальнейшей безопасности Украины. С России будет требовать возмещения ущерба за оккупацию;

  • Армию предлагает сделать профессиональной, курс на НАТО продолжится;

  • Обязуется принять нулевую декларацию для бизнеса. Каждый бизнесмен за 5% сможет легализовать доходы;

  • Детанизация экономики, развитие внутреннего производства, долгосрочное и недорогое кредитование. Налог на прибыль заменит на налог на выведенный капитал. Формирование прозрачного рынка земли;

  • Осужденный за коррупцию получит еще конфискацию имущества и пожизненный запрет занимать должности в госструктурах;

  • Переход к страховой медицине — пациент будет самостоятельно определять программу страхования, больницу и врача;

  • Система образование - деньги ходят за талантливыми детьми. Каждый студент получит ваучер на образование. Обещает открыть отечественный рынок для иностранных университетов;

  • Переход к солидарной пенсионной системе;

Петр Порошенко

Краткая биография:

Выходец из Одесской области. Родился 26 сентября 1965 года.

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Действующий президент Украины, в прошлом народный депутат, министр и бизнесмен.

Женат на Марине Порошенко (по образованию врач). Имеет 4 детей.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Предвыборная программа:

  • Продолжение курса на НАТО и ЕС;

  • Создание полноценной противоракетной и противовоздушной обороны. Модернизация флота;

  • Улучшение социального обеспечения военных;

  • Основное задание — борьба с бедностью. Продолжение политики децентрализации;

  • Замена налогообложения прибыли предприятий на налогообложение вывода капитала из страны. Защита капитала и инвестиций предприятий;

  • Увеличение социальной помощи при рождении ребенка. Уклон на на многодетные семьи;

  • Увеличение зарплат врачам, учителям. Повышение квалификации и интеграция европейских методик;

  • Переход сектора IT на креативную индустрию;

  • Развитие агросектора — уклон на экспорт обработанной продукции, а не сырьевой;

  • Экспорт продукции с высокой добавочной стоимостью;

  • Модернизация транспортной инфраструктуры.

Шансы во втором туре:

По данным социологических исследований, Владимир Зеленский имеет значительный перевес перед Петром Порошенко. Как пишет Active Group, Зеленский выигрывает у всех предложенных кандидатов:у Порошенко с результатом 44,1% против 23%. Правда, финальные расклады можно будет определить лишь после подведения окончательных итогов.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "Основное задание — борьба с бедностью" Ну со своей бедностью петя успешно борется)
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Grich Lara
Grich Lara
Ну,з сотнею референдумів ми знову станемо рабами Москви,мабуть не заслужили в Господа бути вільними
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