Соціолог заговорив про третій тур виборів в Україні

Результати першого туру виборів президента України навряд чи збережуться до другого туру. Більше того, мова може йти і про призначення третього туру.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив генеральний директор компанії "Соціс" Микола Чурилов, який вважає, що команда чинного президента України Петра Порошенка зможе активізувати і зменшити розрив між ним і лідером президентської гонки Володимиром Зеленським.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

"Я думаю, що вони підуть на прямий діалог із Зеленським, і спробують довести, що в низці питань як у внутрішній, так і зовнішній політиці його компетенція досить низька. І якщо вони це доведуть, то такий божевільний розрив навряд чи збережеться на другий тур виборів", – вважає соціолог.

На питання, чи зможе другий тур закінчитися так само, як і вибори в 2004 році, коли в Україні трапився перший Майдан, Чурилов відповів: "На мій погляд, цілком можливо".

"Що до цього може призвести? Якщо на другий тур голосування вийде менше 50% виборців. Але, навіть якщо вийде 60%, але з них 10% зіпсують бюлетені і їхні голоси зараховані не будуть, і ніхто з кандидатів не набере більше 50+1%, то, цілком можливо, буде і третій тур виборів", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні завершився перший тур виборів президента України, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол, ЗМІ та соціологічні інститути оприлюднили попередні підсумки.

Згідно з даними екзит-полів, до другого туру проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

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