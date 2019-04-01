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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Соціолог заговорив про третій тур виборів в Україні

11.6тЧитати матеріал російською

Результати першого туру виборів президента України навряд чи збережуться до другого туру. Більше того, мова може йти і про призначення третього туру.

Про це в коментарі OBOZREVATEL повідомив генеральний директор компанії "Соціс" Микола Чурилов, який вважає, що команда чинного президента України Петра Порошенка зможе активізувати і зменшити розрив між ним і лідером президентської гонки Володимиром Зеленським.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

"Я думаю, що вони підуть на прямий діалог із Зеленським, і спробують довести, що в низці питань як у внутрішній, так і зовнішній політиці його компетенція досить низька. І якщо вони це доведуть, то такий божевільний розрив навряд чи збережеться на другий тур виборів", – вважає соціолог.

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На питання, чи зможе другий тур закінчитися так само, як і вибори в 2004 році, коли в Україні трапився перший Майдан, Чурилов відповів: "На мій погляд, цілком можливо".

"Що до цього може призвести? Якщо на другий тур голосування вийде менше 50% виборців. Але, навіть якщо вийде 60%, але з них 10% зіпсують бюлетені і їхні голоси зараховані не будуть, і ніхто з кандидатів не набере більше 50+1%, то, цілком можливо, буде і третій тур виборів", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Скирда Женя
Скирда Женя
... его компетенция достаточно низка))))))))))))))) Откуда там вообще взяться компетенции????
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ап отож петю ждет зона-эксперты! Поздравляю Зеленского с ПОБЕДОЙ на 100% на Выборах президента Украины! Ультиматум Зеленскому если через 2 месяца на посту президента опг порошенко не будет арестовано мы подымаем новый Майдан!-правда украины
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0
2
Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Кожедуб Руслан, идиото активизировался! Ты ж за Грыща топил всю весну! Аж задрал тут всех! Теперь лапти в прыжке переобул. Молодец!
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1
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
!!! -экПерду! росийские свиньи я даю руку на отсечение что президетом стал Зеленский! Мы скинули Порошенко как вы и хотели! Подымайтте задницы и идите скидывайте карлика-лилипута убившего в боинге 298 человек и 80 из них Дети!- и войне конец!
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0
2
Наумов Виктор
Наумов Виктор
Кожедуб Руслан, клоун Зеленский -166 см. меньше ПутЕна...он вообще карлик!) А Петручо толстая свинья виновен в гибели Боинга однозначно!!!
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