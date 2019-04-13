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Выборы президента Украины 2019

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Вход бесплатный: у Порошенко рассказали о формате дебатов на "Олимпийском"

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На предвыборную акцию кандидата в президенты Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" будут бесплатно впускать всех желающих.

Как передает "Укринформ", об этом сообщили в Администрации президента, подчеркнув, что на сцене будут установлены три микрофона: для модератора, Порошенко и Зеленского.

"Впрочем, вы знаете, что последний уже дал понять, что он не придет. Но его будут ждать до последнего", - сказали в АП.

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Напомним, Порошенко прибудет на "Олимпийский" 14 апреля в 14:00.

Вход бесплатный: у Порошенко рассказали о формате дебатов на "Олимпийском"

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в команде Зеленского поставили точку в вопросе проведения дебатов с Порошенко, заявив, что будут ждать оппонента 19 апреля на НСК "Олимпийском". У президента же ответили, что он может и не появиться на стадионе, поскольку намерен в этот день посетить студию "Суспільного".

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
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