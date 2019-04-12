Зеленскому и Порошенко выделили эфирное время для агитации: озвучены даты

Центральная избирательная комиссия определила очередность предоставления эфирного времени для проведения предвыборной агитации кандидатам на пост президента Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому.

В пресс-службе ЦИК сообщили, что 12 апреля во время очередного заседания Центральной избирательной комиссии было распределено эфирное время на телеканале и радио "Суспільне".

"Эфирное время кандидатам на пост президента Украины на общественно-политическом общенациональном канале "Суспільне телебачення" предоставлено 18 апреля 2019 года в следующей очередности: Зеленскому В.А. - с 20.00 до 20.30, Порошенко П.А. - с 20.51 до 21.21. А на общественно-политическом общенациональном канале "Суспільне радіо" - 17 апреля 2019 года: Зеленскому В.А. - с 19.00 до 19.30, Порошенко П.А. - с 20.00 до 20.30", - пояснили в ЦИК.

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Порошенко и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в команде Зеленского поставили точку в вопросе проведения дебатов с Порошенко, заявив, что будут ждать оппонента 19 апреля на НСК "Олимпийском". У президента же ответили, что он может и не появиться на стадионе, поскольку намерен в этот день посетить студию "Суспільного".

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