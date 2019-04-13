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Вибори президента України 2019

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Вхід безкоштовний: у Порошенка розповіли про формат дебатів на "Олімпійському"

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На передвиборчу акцію кандидата в президенти Петра Порошенка на НСК "Олімпійський" будуть безкоштовно пускати всіх охочих.

Як передає "Укрінформ", про це повідомили в Адміністрації президента, підкресливши, що на сцені будуть встановлені три мікрофони: для модератора, Порошенка і Зеленського.

"Втім, ви знаєте, що останній вже дав зрозуміти, що він не прийде. Але на нього чекатимуть до останнього", - сказали в АП.

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Нагадаємо, Порошенко прибуде на "Олімпійський" 14 квітня о 14:00.

Вхід безкоштовний: у Порошенка розповіли про формат дебатів на "Олімпійському"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в команді Зеленського поставили крапку в питанні проведення дебатів з Порошенком, заявивши, що чекатимуть опонента 19 квітня на НСК "Олімпійському". У президента ж відповіли, що він може і не з'явитися на стадіоні, оскільки має намір в цей день відвідати студію "Суспільного".

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
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Khutoryanskiy Gita
Khutoryanskiy Gita
Он таки ебнутый на всю гоолову
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