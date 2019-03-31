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Выборы президента Украины 2019

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"Вали отсюда, дурень!" В Киеве жестко разделались с российским журналистом

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В Киеве на площади перед Центральной избирательной комиссией Украины мужчина в грубой форме прогнал журналиста российского телеканала "Дождь".

Соответствующее видео опубликовал там телеканал в своем Twitter (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Вали отсюда, дурень!" В Киеве жестко разделались с российским журналистом

"Вали отсюда ты! Ты чего сюда пришел. Какую работу ты выполняешь, какой телеканал? "Дождь"? Езжай себе на*уй в Россию. Едь отсюда. На этом ты будешь заканчивать, ты – дурень. Не надо, чтобы ваши москали знали об этом. Валите отсюда, дядь. Вали говорю, ты – собака. Не хватало, чтобы ты меня оскорблял, москаль. Забирай этого дятла и валите отсюда", – сказал мужчина.

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По данным "Укринформ", мужчины не дали снять сюжет возле ЦИК, потому что журналисты российских СМИ исказили данные экзит-полов.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в Украине
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вислоухие настолько деградировали,что начали кидаться на журнашлюху дружественного им канала "Дождь".Просто потому,что он из России.Мда,вислоухие,это уже клиника.Вас хорошо натаскали.На уровне рефлексов уже,как у собаки Павлова.
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