"Вали отсюда, дурень!" В Киеве жестко разделались с российским журналистом

В Киеве на площади перед Центральной избирательной комиссией Украины мужчина в грубой форме прогнал журналиста российского телеканала "Дождь".

Соответствующее видео опубликовал там телеканал в своем Twitter (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Вали отсюда ты! Ты чего сюда пришел. Какую работу ты выполняешь, какой телеканал? "Дождь"? Езжай себе на*уй в Россию. Едь отсюда. На этом ты будешь заканчивать, ты – дурень. Не надо, чтобы ваши москали знали об этом. Валите отсюда, дядь. Вали говорю, ты – собака. Не хватало, чтобы ты меня оскорблял, москаль. Забирай этого дятла и валите отсюда", – сказал мужчина.

По данным "Укринформ", мужчины не дали снять сюжет возле ЦИК, потому что журналисты российских СМИ исказили данные экзит-полов.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Такое иногда случается во время прямого эфира.



(В итоге с нашим Вовой Роменским все в порядке) pic.twitter.com/qpOxRwkpV2 — Телеканал Дождь (@tvrain) 31 березня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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