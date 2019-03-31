"Вали звідси, дурню!" У Києві жорстко розправилися з російським журналістом

У Києві на площі перед Центральною виборчою комісією України чоловік у грубій формі вигнав журналіста російського телеканалу "Дождь".

Відповідне відео опублікував там телеканал в своєму Twitter (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Вали звідси! Ти чого сюди прийшов. Яку роботу ти виконуєш, який телеканал? Дождь"? Їдь собі на*уй в Росію. Їдь звідси. На цьому ти будеш закінчувати, ти – дурень. Не треба, щоб ваші москалі знали про це. Валите звідси, дядь. Валі кажу, ти – собака. Не вистачало, щоб ти мене ображав, москаль. Забирай цього дятла і валіть звідси", – сказав чоловік.

За даними "Укрінформ", чоловіки не дали зняти сюжет біля ЦВК, тому що журналісти російських ЗМІ спотворили дані екзит-полів.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Таке іноді трапляється під час прямого ефіру.



(В результаті з нашим Вовою Роменським все в порядку) pic.twitter.com/qpOxRwkpV2 - Телеканал Дождь (@tvrain) 31 березня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві на виборчій дільниці №417 у Дніпровському районі розгорівся скандал через ручки зі зникаючим чорнилом. Підробку помітили виборці.

Через високу явку на деяких виборчих дільницях утворилися черги. Як повідомляють користувачі соцмереж, чекати доводиться більше години.

Тим часом на ділянку в Мінську не були допущено представників російських ЗМІ.

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