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"Вали звідси, дурню!" У Києві жорстко розправилися з російським журналістом

2.5тЧитати матеріал російською

У Києві на площі перед Центральною виборчою комісією України чоловік у грубій формі вигнав журналіста російського телеканалу "Дождь".

Відповідне відео опублікував там телеканал в своєму Twitter (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Вали звідси, дурню!" У Києві жорстко розправилися з російським журналістом

"Вали звідси! Ти чого сюди прийшов. Яку роботу ти виконуєш, який телеканал? Дождь"? Їдь собі на*уй в Росію. Їдь звідси. На цьому ти будеш закінчувати, ти – дурень. Не треба, щоб ваші москалі знали про це. Валите звідси, дядь. Валі кажу, ти – собака. Не вистачало, щоб ти мене ображав, москаль. Забирай цього дятла і валіть звідси", – сказав чоловік.

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За даними "Укрінформ", чоловіки не дали зняти сюжет біля ЦВК, тому що журналісти російських ЗМІ спотворили дані екзит-полів.

Увага! Відео містить нецензурну лексику!

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в Україні
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вислоухие настолько деградировали,что начали кидаться на журнашлюху дружественного им канала "Дождь".Просто потому,что он из России.Мда,вислоухие,это уже клиника.Вас хорошо натаскали.На уровне рефлексов уже,как у собаки Павлова.
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