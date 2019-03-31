Из-за высокой явки на выборах на избирательных участках образовались огромные очереди

На выборах президента Украины наблюдается рекордная явка избирателей, которая приводит к образованию огромных очередей.

По данным на 11 утра, проголосовали уже 16% граждан в среднем по Украине, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, на этих выборах явка с утра уже на 3% больше, чем была во время предыдущего избрания президента в 2014 году. Тогда к этому времени проголосовать пришли только 13% избирателей.

Большое количество желающих отдать свои голоса привело к тому, что по состоянию на данный момент, на избирательных участках образовались огромные очереди. Как сообщают пользователи соцсетей, чтобы бросить бюллетень в урну приходится ждать до нескольких часов.

"Читаю в Фейсбуке публикации молодых людей о том, что из-за огромных очередей на участках они не смогли проголосовать. Мол, постояли, развернулись, ушли. И таких много! Конечно, можно и их осуждать, но с другой стороны – почему нельзя было качественно наладить процесс голосования? Или это саботаж избиркомов? Молодежь импульсивна и их можно понять, а вот организаторов на местах я не понимаю", – написал политолог Алексей Голобуцкий.

"Уже несколько человек звонили и писали с возмущением из-за очереди на участках. Что когда голосовали, то стояли в длинной очереди. Люди постарше стоят, хоть и возмущаются, а вот молодежь приходит, смотрит и уходит. И я вполне верю, что вместо длинной очереди парни и девушки выберут шашлыки в лесу. В конце концов – это их право, как и право выбора", – написала Виктория Билан.

"Знаете, не нужно мне такое воскресенье! Испортили настроение с самого утра! Думала: погода отличная, сейчас пройдусь на избирательный участок, проголосую и пойду гулять по городу. А фиг там! Очередь такая, что нужно убить на это дело целый день, судя по всему. Нафиг оно нужно! – подумала я, взяла кофе и пошла наслаждаться отличным воскресным деньком!" – сообщила Алиса Мон.

"Знакомый пишет, что в 10 утра пытался проголосовать на участке. Ну как пытался, пришёл, стал в очередь, простоял 25 минут и ушёл. Просто очередь была настолько огромной. Ещё и наслушался всяких ужасов сродни распятым мальчикам. Говорит, что у него психологическая травма. Неужели нельзя нормальные условия сделать? Чтобы все могли быстренько проголосовать", – возмутилась Эллен По.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня в Украине проходят выборы президента-2019. В голосование участвует 39 кандидатов на этот пост.

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