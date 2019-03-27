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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Дело в уважении: у Зеленского резко ответили на обращение Вакарчука

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Лидеру группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку нужно с большим уважением относиться к украинским избирателям, судя из его обращения "голосуй не по приколу", где он, кстати, четко не указал, кого из кандидатов в президенты имеет в виду.

Об этом в эфире ObozTV заявил представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, отвечая на призыв Вакарчука проголосовать на выборах 31 марта и тем самым "не подвести тех, для кого свобода и достоинство – это не пустые слова, а желанная цель".

"Вакарчук в своем обращении четко не указывает, кого он имеет в виду. Ему как человеку, у которого рейтинг упал с 18% до 1,8% и который во многом является разочарованием для людей, поддерживавших его, виднее, что такое "по приколу", а что не "по приколу". Я с уважением отношусь к любому выбору наших с вами сограждан – или в сторону Зеленского, или в сторону его оппонентов. Думаю, Святославу надо так же относиться к избирателям. Считать, что они голосуют "по приколу", – это, наверное, не уважать украинцев", – сказал он.

Новости
Зеленский с хот-догом в руках ответил на призыв Вакарчука

Слова Вакарчука не совсем понятны, отметил Разумков. Он не уверен, что призыв певца был направлен именно в сторону предвыборной кампании Зеленского.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Gordonua.com

"Если Вакарчук имел в виду нашу предвыборную кампанию, то она точно не "по приколу", возможно, он имел в виду наших оппонентов. Потому что то, как они относятся к своим избирателям – это точно не шутки, это уже издевательство", – добавил представитель штаба Зеленского.

На вопрос готовится ли кандидат к дебатам во втором туре, Разумков ответил, что еще рано об этом говорить. По его словам, надо сначала обратить внимание на настроения украинцев.

"Давайте сначала доживем, посмотрим, кто с Зеленским выйдет во второй тур, насколько этот вопрос действительно будет беспокоить граждан. Наши политики прекрасно участвуют в дебатах, они прекрасно говорят. Большая часть из них хорошие ораторы, но проблема в том, что они так же хорошо раздают обещания перед выборами и не менее "хорошо" их выполняют. Зеленский готовится к дебатам, думаю, это не является большой проблемой для него, особенно с учетом того объема публичных выступлений, которые у него были до этого", – отметил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обратился к украинцам с призывом выполнить гражданский долг и проголосовать на выборах Президента.

"Дорогие украинцы, будущее нельзя выиграть в лотерею, будущее – это не прикол. Его получают отважные, но и ответственные... Выборы Президента Украины для меня не "прикол", – сказал он.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 16.30 на ObozTV.

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Святослав ВакарчукДмитрий РазумковВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Выборы 2019Выборы Президентавыборы в Украинезеленский Вакарчук
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Надежда Вера
Надежда Вера
Вакарчук все ясно сказал. Скорее бы разумковых с зеленскими и ту пену, которую они подняли, поместили в то место, которое они заслуживают. Трудно поверить, что поддерживающие это недоразумение старые люди и молодые, имеют один уровень интеллекта. Но рейтинги зели это доказывают.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Призывом «Голосую не по приколу» Вакарчук хочет убедить украинцев, что выборы - это шоу «Голос», а не шоу «Вечерний квартал».
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Как вам призыв Вакарчука голосовать не по приколу? -Украинцы уже 28 лет голосуют не по приколу, и все 28 лет избранная власть прикалывается над ними.
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