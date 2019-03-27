Справа в повазі: у Зеленського різко відповіли на звернення Вакарчука

Лідеру гурту "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку потрібно з більшою повагою ставитися до українських виборців, судячи з його звернення "голосуй не по приколу", де він, до речі, чітко не вказав, кого із кандидатів у президенти він має на увазі.

Про це в ефірі ObozTV заявив представник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, відповідаючи на заклик Вакарчука проголосувати на виборах 31 березня і тим самим "не підвести тих, для кого свобода і гідність – це не пусті слова, а омріяна мета".

"У своєму зверненні Вакарчук чітко не вказав, кого він має на увазі. Йому, як людині, у якої рейтинг упав із 18% до 1,8% і який у багато чому є розчаруванням для людей, які його підтримували, видніше, що таке "по приколу", а що не "по приколу". Я з повагою ставлюсь до будь-якого вибору наших із вами співгромадян – чи то в бік Зеленського, чи в бік його опонентів. Думаю, Святославу треба так само ставитися до виборців. Вважати, що вони голосують "по приколу", то це, напевно, не поважати українців", – сказав він.

Слова Вакарчука не зовсім зрозумілі, зазначив Разумков. Він не впевнений, що заклик співака був направлений у бік передвиборчої кампанії Зеленського.

Володимир Зеленський Gordonua.com

"Якщо Вакарчук мав на увазі нашу передвиборчу кампанію, то вона точно не "по приколу", можливо, він мав на увазі наших опонентів. Бо те, як вони ставляться до своїх виборців – це точно не жарти, це вже знущання", – додав представник штабу Зеленського.

На запитання, чи готується Зеленський до дебатів у другому турі, Разумков відповів, що ще рано про це говорити. За його словами, треба спочатку звернути увагу на настрої українців.

"Давайте спочатку доживемо, подивимось, хто із Зеленським вийде у другий тур, наскільки це питання дійсно буде турбувати громадян. Наші політики чудово беруть участь у дебатах, вони прекрасно говорять. Більша частина з них гарні оратори, але проблема в тому, що вони так само гарно роздають обіцянки перед виборами і не менш "гарно" їх виконують. Зеленський готується до дебатів, думаю, це не є великою проблемою для нього, особливо, з урахуванням того об`єму публічних виступів, які він мав до цього", – зазначив Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук звернувся до українців із закликом виконати громадянський обов‘язок і проголосувати на виборах Президента.

"Дорогі українці, майбутнє не можна виграти в лотерею, майбутнє – це не прикол. Його здобувають відважні, але й відповідальні... Вибори Президента України для мене не "прикол", – сказав він.

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