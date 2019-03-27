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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Голосую не по приколу!" Українці влаштували політичний "шторм" через Вакарчука

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У мережі після звернення лідера групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука набирає обертів флешмоб #ГолосуюнеПоПриколу. До нього долучилися відомі українські діячі культури, які закликали громадян свідомо ставитися до виборів президента.

Одним із перших Вакарчука підтримав популярний український поет, музикант і прозаїк Сергій Жадан. На своїй сторінці у Facebook він опублікував фото з донькою і хештегом #ГолосуюнеПоПриколу.

"Дорогі брати і сестри, ну, ви зрозуміли", — підписав Жадан знімок.

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Також до своїх шанувальників у відеозверненні на сторінці у Facebook звернувся вокаліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Будь ласка, якщо вам важливо майбутнє нашої країни, прийдіть і проголосуйте, за кого хочете. Але вибори — це не прикол, голосуйте не по приколу", — поділився Хливнюк.

Андрій Хливнюк

Андрій Хливнюк

Скріншот

Також до флешмобу приєдналися політики. Заклик під відповідним хештегом опублікувала перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко та нардеп від "Самопомочі" Вікторія Пташник.

"Голосую не по приколу!" Українці влаштували політичний "шторм" через Вакарчука

Крім відомих особистостей, до публікацій під таким хештегом долучилися і просто небайдужі українці, які переживають за майбутнє країни.

Сам же Вакарчук назвав всенародний флешмоб "Twitter-штормом".

Як писав OBOZREVATEL, українська письменниця Оксана Забужко поділилася моторошними відео з людьми, які беруть штурмом КПП "Станиця Луганська" у "ЛНР". Вона попередила, що така сама доля може чекати всіх інших українців, якщо вони безвідповідально поставляться до виборів президента.

Письменниця зазначила, що, ймовірно, у 2014 році жителі Донбасу "обирали по приколу", "нехай хоч гірше, аби інше".

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Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Вакарчук, чего ты сам не пошёл на выборы? Только и можешь, что болтать и флешмобы запускать. Выборы- большая ответственность для Украины, только реальная смена поколений может дать импульс к развитию
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