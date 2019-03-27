"Голосую не по приколу!" Українці влаштували політичний "шторм" через Вакарчука

У мережі після звернення лідера групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука набирає обертів флешмоб #ГолосуюнеПоПриколу. До нього долучилися відомі українські діячі культури, які закликали громадян свідомо ставитися до виборів президента.

Одним із перших Вакарчука підтримав популярний український поет, музикант і прозаїк Сергій Жадан. На своїй сторінці у Facebook він опублікував фото з донькою і хештегом #ГолосуюнеПоПриколу.

"Дорогі брати і сестри, ну, ви зрозуміли", — підписав Жадан знімок.

Також до своїх шанувальників у відеозверненні на сторінці у Facebook звернувся вокаліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Будь ласка, якщо вам важливо майбутнє нашої країни, прийдіть і проголосуйте, за кого хочете. Але вибори — це не прикол, голосуйте не по приколу", — поділився Хливнюк.

Андрій Хливнюк Скріншот

Я обіцяв не постити нічого про вибори до 31. Бо кожен має визначитися сам. Але це не заважає мені поширити позицію @s_vakarchuk яку я повністю поділяю - голосуйте за кого хочете, але не робіть цього #поприколу https://t.co/i6WYdKUa8i#ГолосуюНеПоПриколу #УкраїнаПонадУсе — Ярослав Юрчишин (@yarlyur) 27 березня 2019 р.

Також до флешмобу приєдналися політики. Заклик під відповідним хештегом опублікувала перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко та нардеп від "Самопомочі" Вікторія Пташник.

Крім відомих особистостей, до публікацій під таким хештегом долучилися і просто небайдужі українці, які переживають за майбутнє країни.

Сам же Вакарчук назвав всенародний флешмоб "Twitter-штормом".

Як писав OBOZREVATEL, українська письменниця Оксана Забужко поділилася моторошними відео з людьми, які беруть штурмом КПП "Станиця Луганська" у "ЛНР". Вона попередила, що така сама доля може чекати всіх інших українців, якщо вони безвідповідально поставляться до виборів президента.

Письменниця зазначила, що, ймовірно, у 2014 році жителі Донбасу "обирали по приколу", "нехай хоч гірше, аби інше".

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