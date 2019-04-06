"Дурдом-шоу": социолог пристыдила Зеленского и Порошенко

То, что сейчас происходит перед вторым туром голосования за президента Украины, – видеообращения кандидатов друг к другу, предложение провести дебаты на НСК "Олимпийский", сдача анализов, – превратило избирательную кампанию в "дурдом-шоу".

Об этом в эфире ObozTV сказала социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина. Она отметила, что к вопросу выборов президента надо относиться серьезно.

"Руководитель страны – это тот, кто лучше будет руководить страной. Избиратели могут выбирать. Вот кандидаты во время дебатов дают ответы на некоторые вопросы о стратегии развития страны, которая им считается более приемлемой. И большинство людей голосует именно за этого кандидата. В этом суть выборов. А на самом деле у нас избирательная кампания превращается в "дурдом-шоу": анализы, стадионы, кто кого более метко обзовет. Это немного, знаете, пугает", – сказала она.

Всех граждан, которые голосовали 31 марта за Владимира Зеленского, нельзя считать любителями развлекательного жанра, убеждена Бекешкина. Она назвала три категории избирателей, которые готовы голосовать за шоумена.

"Интуитивно я бы выделила три группы украинцев. Первая, – это те люди, которые еще в прошлом году определились, еще когда появился Зеленский, вот так, "по приколу". Скажем, "хотя бы Зеленский, лишь бы не вы". Затем выделилась вторая группа граждан, тех, кто хочет радикальных изменений в обществе. Это уже более серьезно и, кстати, здесь не только молодежь. И третья категория – это те, кто видит, что он может делать какие-то изменения в стране. Думаю, по крайней мере, вот этой группе надо знать, что Зеленский хочет сделать", – объяснила она.

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