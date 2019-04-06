"Дурдом-шоу": социолог пристыдила Зеленского и Порошенко

То, что сейчас происходит перед вторым туром голосования за президента Украины, – видеообращения кандидатов друг к другу, предложение провести дебаты на НСК "Олимпийский", сдача анализов, – превратило избирательную кампанию в "дурдом-шоу".
Об этом в эфире ObozTV сказала социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина. Она отметила, что к вопросу выборов президента надо относиться серьезно.
"Руководитель страны – это тот, кто лучше будет руководить страной. Избиратели могут выбирать. Вот кандидаты во время дебатов дают ответы на некоторые вопросы о стратегии развития страны, которая им считается более приемлемой. И большинство людей голосует именно за этого кандидата. В этом суть выборов. А на самом деле у нас избирательная кампания превращается в "дурдом-шоу": анализы, стадионы, кто кого более метко обзовет. Это немного, знаете, пугает", – сказала она.
Всех граждан, которые голосовали 31 марта за Владимира Зеленского, нельзя считать любителями развлекательного жанра, убеждена Бекешкина. Она назвала три категории избирателей, которые готовы голосовать за шоумена.
"Интуитивно я бы выделила три группы украинцев. Первая, – это те люди, которые еще в прошлом году определились, еще когда появился Зеленский, вот так, "по приколу". Скажем, "хотя бы Зеленский, лишь бы не вы". Затем выделилась вторая группа граждан, тех, кто хочет радикальных изменений в обществе. Это уже более серьезно и, кстати, здесь не только молодежь. И третья категория – это те, кто видит, что он может делать какие-то изменения в стране. Думаю, по крайней мере, вот этой группе надо знать, что Зеленский хочет сделать", – объяснила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Зеленский во время вызова действующего главы государства Петра Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
При этом в штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля эта сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".
Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть ангажированным, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.
Утром 5 марта оба кандидата прошли медицинскую экспертизу. Сначала в 8:00 в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве сдал анализы Зеленский.
Затем в 9:00 в медицинской части НСК "Олимпийский" обследование прошел Порошенко.
Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 16.30 на ObozTV.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.