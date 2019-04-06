"Дурдом-шоу": соціолог присоромила Зеленського й Порошенка

Те, що зараз відбувається перед другим туром голосування за президента України, – відеозвернення кандидатів один до одного, пропозиція провести дебати на НСК "Олімпійський", здача аналізів, – перетворило виборчу кампанію в "дурдом-шоу".

Про це в ефірі ObozTV сказала соціолог, директор Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна. Вона зазначила, що до питання виборів президента треба відноситися серйозніше.

"Найкращий керівник країни – це той, хто краще буде керувати країною. Виборці можуть обирати. От кандидати під час дебатів дають відповіді на певні запитання про стратегію розвитку країни, яка їм вважається більш прийнятною. І більшість людей голосує саме за цього кандидата. У цьому суть виборів. А насправді в нас виборча кампанія перетворюється у "дурдом-шоу": аналізи, стадіони, хто кого влучніше обізве. Це трохи, знаєте, лякає", – сказала вона.

Усіх громадян, які голосували 31 березня за Володимира Зеленського, не можна вважати любителями розважального жанру, переконана Бекешкіна. Вона назвала три категорії виборців, які готові голосувати за шоумена.

"Інтуїтивно я б виділила три групи українців. Перша, - це ті люди, які ще минулого року визначились, ще коли з`явився Зеленський ось так, "по приколу". Скажімо, "хоч би Зеленський, аби не ви". Потім виділилась друга група громадян, тих, хто хоче радикальних змін у суспільстві. Це вже більш серйозно і, до речі, тут не лише молодь. І третя категорія – це ті, хто бачать, що він може робити якісь зміни в країні. Думаю, принаймні ось цій групі треба знати, що Зеленський хоче зробити", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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