"Украина может начать процесс возрождения": WP назвал главную задачу нового президента 

Перед новым президентом Украины после выборов, которые запланированы на 31 марта, будет стоять ряд важных задач.

В частности, это ограничение и децентрализация власти, которая сосредоточена в Киеве, а также завоевание парламентской поддержки для проведения необходимых реформ, отметил профессор Борнмутского университета (Англия) и университета Козьминского в Польше Кристофер Хартвелл в статье The Washington Post.

"Если Украине получится это сделать, то страна сможет начать процесс возрождения, который она помнит лишь со времен Майдана", — отметил он.

Выборы в Украине 24 канал

Хартвелл подчеркнул, что первые признаки предвыборной гонки указывают на то, что Украина, скорее всего, так же будет идти в направлении Запада, но есть тревога по поводу продолжения экономических реформ.

"Поймавший антиправительственную волну кандидат Владимир Зеленский еще может выбыть из гонки, несмотря на лидирующие позиции в опросах общественного мнения. Это приведет к борьбе между президентом Украины Петром Порошенко и лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко", — добавил профессор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы определили четверку лидеров на президентских выборах в 2019 году.

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