"Україна може почати процес відродження": WP назвав головне завдання нового президента

Перед новим президентом України після виборів, які заплановані на 31 березня, буде стояти низка важливих завдань.

Зокрема, це обмеження і децентралізація влади, яка зосереджена в Києві, а також завоювання парламентської підтримки для проведення необхідних реформ, зазначив професор Борнмутського університету (Англія) й університету Козьмінського в Польщі Крістофер Хартвелл у статті The Washington Post.

"Якщо Україні вийде це зробити, то країна зможе почати процес відродження, який вона пам'ятає лише з часів Майдану", — зазначив він.

Вибори в Україні 24 канал

Хартвелл підкреслив, що перші ознаки передвиборчої гонки вказують на те, що Україна, швидше за все, так само рухатиметься в напрямку Заходу, але є занепокоєність з приводу продовження економічних реформ.

"Кандидат Володимир Зеленський, який зловив антиурядову хвилю, ще може вибути з перегонів, незважаючи на лідируючі позиції в опитуваннях громадської думки. Це призведе до боротьби між президентом України Петром Порошенком і лідером партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко", — додав професор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці визначили четвірку лідерів на президентських виборах у 2019 році.

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