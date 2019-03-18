МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Выборы президента в Украине: украинцы определили тройку лидеров

1.7тЧитать материал на украинском

Если бы в следующее воскресенье проходили выборы президента Украины, то среди тех, кто определился и придет на участки, за Владимира Зеленского проголосовали 23,6%, Юлию Тимошенко – 17,8%, Петра Порошенко – 17,3%, Анатолия Гриценко – 16,9%, и Юрия Бойко – 10,8%.

Такие результаты были обнародованы во время презентации социологического исследования относительно электоральных ожиданий украинский от президентских выборов-2019 Центром социального инжиниринга "РАНД".

Новости
Вибори в Україні: українці назвали п'ять фаворитів
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

В отличие от предыдущего социологического исследования, почти на 5% увеличился процент респондентов, которые считают, что только приход оппозиции к власти сможет кардинально изменить ситуацию в стране – 31,5%, не верят в любые изменения – 22,4%, уменьшился процент возлагает надежду на политическую и финансовую помощь "Запада" – 8,6% и общественный контроль за властью – 2,9%. Около 20,7% опрошенных отказались отвечать.

Социология также демонстрирует возможные результаты второго тура выборов. В случае выхода пара кандидатов Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, то действующий Президент проигрывает с разрывом почти в 2%. В то же время Владимир Зеленский выигрывает у Юлии Тимошенко с разрывом почти 15%. Анатолий Гриценко выигрывает у Тимошенко с разрывом в 10%. В паре Зеленский выигрывает у Порошенко с разрывом в 10%. На 11,5% выигрывает Гриценко в Порошенко.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Сергей Демьянов подчеркнул, что выход Анатолия Гриценко в тройку лидеров президентской гонки объясняется в первую очередь поддержкой общества процесса объединения проукраинских демократических сил. Если на прошлой неделе Гриценко был пятым в рейтингах, то чем ближе к голосованию, его поддержка только растет.

"Наше и другие социологические исследования показывают: если он попадает во второй тур, то имеет все шансы победить во втором туре как действующего президента, так и Юлию Тимошенко. Его объединение с Садовым, Добродомова и Гнапа положительно повлияло на общество и этот посыл нужно информационно усиливать. Ведь только 39% знают о факте объединения демократических сил ", – отметил он.

Наибольший антирейтинг среди кандидатов в президенты среди тех, кто пойдет на выборы и определился с кандидатом, у Петра Порошенко – 42,9%, наблюдается рост недовольных кампанией Юлии Тимошенко – 39,7%, Юрия Бойко – 23,8%, Олега Ляшко – 18,2%, Владимира Зеленского – 15,4%. Наименьший антирейтинг среди кандидатов имеет Анатолий Гриценко – 5,6%.

Выборы президента в Украине: украинцы определили тройку лидеров
Выборы президента в Украине: украинцы определили тройку лидеров
Выборы президента в Украине: украинцы определили тройку лидеров
Выборы президента в Украине: украинцы определили тройку лидеров
Выборы президента в Украине: украинцы определили тройку лидеров

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении была объявлена 26 ноября.

  • Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, состоится 21 апреля. ЦИК должен объявить результаты до 1 мая.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоАнатолий ГриценкоЮрий Бойко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
6
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения