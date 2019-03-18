Выборы президента в Украине: украинцы определили тройку лидеров

Если бы в следующее воскресенье проходили выборы президента Украины, то среди тех, кто определился и придет на участки, за Владимира Зеленского проголосовали 23,6%, Юлию Тимошенко – 17,8%, Петра Порошенко – 17,3%, Анатолия Гриценко – 16,9%, и Юрия Бойко – 10,8%.

Такие результаты были обнародованы во время презентации социологического исследования относительно электоральных ожиданий украинский от президентских выборов-2019 Центром социального инжиниринга "РАНД".

Владимир Зеленский

Юлия Тимошенко

В отличие от предыдущего социологического исследования, почти на 5% увеличился процент респондентов, которые считают, что только приход оппозиции к власти сможет кардинально изменить ситуацию в стране – 31,5%, не верят в любые изменения – 22,4%, уменьшился процент возлагает надежду на политическую и финансовую помощь "Запада" – 8,6% и общественный контроль за властью – 2,9%. Около 20,7% опрошенных отказались отвечать.

Социология также демонстрирует возможные результаты второго тура выборов. В случае выхода пара кандидатов Петра Порошенко и Юлии Тимошенко, то действующий Президент проигрывает с разрывом почти в 2%. В то же время Владимир Зеленский выигрывает у Юлии Тимошенко с разрывом почти 15%. Анатолий Гриценко выигрывает у Тимошенко с разрывом в 10%. В паре Зеленский выигрывает у Порошенко с разрывом в 10%. На 11,5% выигрывает Гриценко в Порошенко.

Петр Порошенко

Анатолий Гриценко

Сергей Демьянов подчеркнул, что выход Анатолия Гриценко в тройку лидеров президентской гонки объясняется в первую очередь поддержкой общества процесса объединения проукраинских демократических сил. Если на прошлой неделе Гриценко был пятым в рейтингах, то чем ближе к голосованию, его поддержка только растет.

"Наше и другие социологические исследования показывают: если он попадает во второй тур, то имеет все шансы победить во втором туре как действующего президента, так и Юлию Тимошенко. Его объединение с Садовым, Добродомова и Гнапа положительно повлияло на общество и этот посыл нужно информационно усиливать. Ведь только 39% знают о факте объединения демократических сил ", – отметил он.

Наибольший антирейтинг среди кандидатов в президенты среди тех, кто пойдет на выборы и определился с кандидатом, у Петра Порошенко – 42,9%, наблюдается рост недовольных кампанией Юлии Тимошенко – 39,7%, Юрия Бойко – 23,8%, Олега Ляшко – 18,2%, Владимира Зеленского – 15,4%. Наименьший антирейтинг среди кандидатов имеет Анатолий Гриценко – 5,6%.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Верховная Рада Украины в ноябре своим постановлением назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года. Постановление ЦИК об их проведении была объявлена 26 ноября.

Голосование во время первого тура выборов пройдет с 8:00 до 20:00. Второй тур, в случае необходимости, состоится 21 апреля. ЦИК должен объявить результаты до 1 мая.

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