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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"У нас казус": Зеленський відповів на скандал зі своїми аналізами

41.8тЧитати матеріал російською

Кандидат в президенти Володимир Зеленський дав пояснення про інцидент зі своїми аналізами.

Напередодні новоспечений політик показав їх результати, на яких датою забору вказано 2 квітня. Потім фото видалили, опублікувавши нову довідку з датою 5 квітня.

"У нашій історії з аналізами стався казус", — написав Зеленський в Facebook, прикріпивши відповідь з медичного центру, де визнали, що помилково вказали неправильну дату.

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"Після забору крові пробірка надходить до відділу пробопідготовки та сортування матеріалу, де працівником реєструється дата отримання матеріалу. Працівник відділу помилково замість цифри 5 натиснула 2. Просимо врахувати хвилювання співробітника. Ми виправили цю помилку і надіслали Вам результат з вірною датою реєстрації. Запевняємо вас, що ця помилка оператора абсолютно не впливає на результат дослідження. З повагою завідувач лабораторії Махмутова Л.М", — відповіли Зеленському.

"У нас казус": Зеленський відповів на скандал зі своїми аналізами
"У нас казус": Зеленський відповів на скандал зі своїми аналізами
"У нас казус": Зеленський відповів на скандал зі своїми аналізами

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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semenovich semen
semenovich semen
Главнокомандующим и президентом страны не может быть человек, который ни дня не служил в армии.
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semenovich semen
semenovich semen
Кто знает? Почему клоун-кандидат Зеленский не служил в армии? Зеленский – ссыкло, наркоман, у него был энурез или папа профессор купил ему белый билет?
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semenovich semen
semenovich semen
Было 39 кандидатов, а выбрали дурацкого клоуна Зеленского, который ещë и НАРКОМАН. Это просто капец! Избиратели на всю голову ЗЕдебилы бл@ть.
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