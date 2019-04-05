"У нас казус": Зеленський відповів на скандал зі своїми аналізами

Кандидат в президенти Володимир Зеленський дав пояснення про інцидент зі своїми аналізами.
Напередодні новоспечений політик показав їх результати, на яких датою забору вказано 2 квітня. Потім фото видалили, опублікувавши нову довідку з датою 5 квітня.
"У нашій історії з аналізами стався казус", — написав Зеленський в Facebook, прикріпивши відповідь з медичного центру, де визнали, що помилково вказали неправильну дату.
"Після забору крові пробірка надходить до відділу пробопідготовки та сортування матеріалу, де працівником реєструється дата отримання матеріалу. Працівник відділу помилково замість цифри 5 натиснула 2. Просимо врахувати хвилювання співробітника. Ми виправили цю помилку і надіслали Вам результат з вірною датою реєстрації. Запевняємо вас, що ця помилка оператора абсолютно не впливає на результат дослідження. З повагою завідувач лабораторії Махмутова Л.М", — відповіли Зеленському.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Зеленський під час виклику чинного глави держави Петра Порошенка на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".
При цьому в штабі Порошенка відповіли, що готові 5 квітня ця зробити в медичній частині НСК "Олімпійський".
Однак у команді Зеленського заявили, що їх кандидат не здаватиме аналізи в цьому місці, оскільки вважає, що НСК може бути заангажованим, тому закликав призначити будь-яку іншу лабораторію.
Вранці 5 березня обидва кандидати пройшли медичну експертизу. Спочатку о 8:00 в медичному діагностичному центрі Eurolab у Києві здав аналізи Зеленський.
Потім о 9:00 в медичній частині НСК "Олімпійський" обстеження пройшов Порошенко.
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