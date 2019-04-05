"У нас казус": Зеленський відповів на скандал зі своїми аналізами

Кандидат в президенти Володимир Зеленський дав пояснення про інцидент зі своїми аналізами.

Напередодні новоспечений політик показав їх результати, на яких датою забору вказано 2 квітня. Потім фото видалили, опублікувавши нову довідку з датою 5 квітня.

"У нашій історії з аналізами стався казус", — написав Зеленський в Facebook, прикріпивши відповідь з медичного центру, де визнали, що помилково вказали неправильну дату.

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"Після забору крові пробірка надходить до відділу пробопідготовки та сортування матеріалу, де працівником реєструється дата отримання матеріалу. Працівник відділу помилково замість цифри 5 натиснула 2. Просимо врахувати хвилювання співробітника. Ми виправили цю помилку і надіслали Вам результат з вірною датою реєстрації. Запевняємо вас, що ця помилка оператора абсолютно не впливає на результат дослідження. З повагою завідувач лабораторії Махмутова Л.М", — відповіли Зеленському.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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