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Зеленский рассказал, когда планирует встретиться с Трампом, и объяснил ситуацию с ПВО

Катя Поплюйко
Новости политики
1 минута
519
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом в 20-х числах сентября и обсудить потребности Украины в противоракетной обороне. По его словам, украинская ПВО во время последней атаки уничтожила около 90% воздушных целей, однако страна до сих пор испытывает дефицит средств для перехвата баллистических ракет.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

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Редакционная политика