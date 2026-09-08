Новая идеология Украины: есть ли у нас шанс?

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1.1. Построение современного национального государства

Далее текст на языке оригинала.

Сучасні держави – нації виникли порівняно нещодавно. Спочатку у 1648 році було закріплено суверенітет, тобто кожна держава сама вирішує свої справи (раніше це робив, наприклад, Папа Римський). Згодом через цикл революцій британська, американська, французька обмежили владу королів, а в 1848 революції запустили те, що ми знаємо як сучасну демократичну державу з парламентами і Конституціями. Безсумнівно, шлях і доля кожної держави були різними, але в кожному випадку були фундаментальні компоненти, без яких держава не могла сформуватись.

Я виділяю 4 таких компоненти:

1. Нація – єдина спільнота зі спільними інтересами. Фактично, формування нації на будь-якій території буде вести до виникнення держави, або трансформації існуючого утворення. Історія знає приклади, коли держави виникали без нації. Найяскравіший приклад – королівства, які могли об'єднувати різні нації. Але як тільки десь нація усвідомлювала себе єдиним цілим, окремим від інших – наступала революція.

2. Політична еліта – люди, які представляють національний інтерес. Після того як створюється нація, її інтереси чітко виражені, і ці інтереси потребують представництва. В нації виникає плеяда лідерів і політичних організацій, які представляють національні інтереси і починають боротьбу за кращі підходи до їх реалізації.

3. Ідеологія – система ідей і поглядів політичної еліти. Реалізація національних інтересів може відбуватись різними шляхами. Так, наприклад, потреба в безпеці нації може реалізовуватись через створення сильної оборони та союзів, а може через знищення або ослаблення сусідів. Це питання ідеології, яку сповідує конкретна політична еліта.

4. Політичні інститути – організація влади і держави, яку створює політична еліта на основі своєї ідеології. Вище я вже писав про приклад Вашингтона, який принципово відмовився ставати королем, оскільки був носієм іншої ідеології.

У своїх наступних постах я проаналізую формування сучасної української держави через призму цих 4 компонентів, і спробую дати відповідь на питання: чому ми завжди втрачали свої шанси.