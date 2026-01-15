Новий міністр оборони Федоров заявив що приймає МО у стані, коли дефіцит бюджету міністерства тільки по виплатах становить 300+ мільярдів, 2 мільйони українців у розшуку (це як??) і 200 тис громадян у СЗЧ.

Видео дня

Я правильно розумію – це результати ударної плідної роботи Шмигаля? Чи такий спадок Шмигалю залишили потужні міністри Резніков і Умеров?

Ви знаєте, якщо в навчальному взводі на БЗВП мобілізований втече у СЗЧ – це розслідування, догана і мінус по зарплатні. Якщо у мене не знайдуть якесь майно – це розслідування і кримінал. Кажу як особа, яка була командиром навчального взводу на БЗВП. Мені цікаво – за ОТАКИЙ стан міністерства оборони хтось відповість? Резнікову і Умерову ДБР вже готує підозри і обшуки?

Чи для сержанта-взводника правила одні, а для міністра – інші? Міністрам можна доводити свої міністерства аж до ТАКОГО?