Тимошенко відповіла Зеленському щодо дебатів із Порошенком

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко не буде вести дебати кандидатів у президенти України на НСК "Олімпійський".

Про це повідомили в штабі кандидата в президенти Володимира Зеленськог, який раніше опублікував відеозвернення до Тимошенко з пропозицією стати "гарантом чесних правил і рівних можливосте". Відзначається, що замість неї оберуть іншого ведучого.

Причину відмови Тимошенко, яка посіла третє місце у першому турі виборів, від ролі арбітра, названо не було.

"На жаль, це не буде Юлія Володимирівна – це її право. Я думаю, що буде запропоновано комусь іншому. Це повинен бути незалежний рефері, який буде рівновіддалений від обох команд", – заявив політтехнолог Зеленського Дмитро Разумков у ефірі радіо "НВ".

Новини Порошенко відповів на ідею Зеленського щодо запрошення Тимошенко

При цьому, у Зеленського не уточнили, чи надійшла особиста відмова від Тимошенко, чт причиною такого рішення стали інші обставини.

Нагадаємо, народний депутат України від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко зажадала від Зеленського вибачень перед Тимошенко, оскільки вона не є "ведучою корпоративів".

Примітно, що у Національній суспільній телекомпанії України заявили, що офіційні дебати пройдуть у телестудії "Суспільного", а захід на НСК "Олімпійський" потрібно називати політичною агітацією.

Насвали в НСТУ і ім'я ведучого офіційних теледебатів. Ним стане український журналіст Павло Казарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".

Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.

Вірогідність проведення дебатів лідерів президентської гонки-2019 на стадіоні отримала потужний відгук у соцмережах.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!