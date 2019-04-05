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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Тимошенко відповіла Зеленському щодо дебатів із Порошенком

27.6тЧитати матеріал російською

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко не буде вести дебати кандидатів у президенти України на НСК "Олімпійський".

Про це повідомили в штабі кандидата в президенти Володимира Зеленськог, який раніше опублікував відеозвернення до Тимошенко з пропозицією стати "гарантом чесних правил і рівних можливосте". Відзначається, що замість неї оберуть іншого ведучого.

Причину відмови Тимошенко, яка посіла третє місце у першому турі виборів, від ролі арбітра, названо не було.

"На жаль, це не буде Юлія Володимирівна – це її право. Я думаю, що буде запропоновано комусь іншому. Це повинен бути незалежний рефері, який буде рівновіддалений від обох команд", – заявив політтехнолог Зеленського Дмитро Разумков у ефірі радіо "НВ".

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При цьому, у Зеленського не уточнили, чи надійшла особиста відмова від Тимошенко, чт причиною такого рішення стали інші обставини.

Тимошенко відповіла Зеленському щодо дебатів із Порошенком

Нагадаємо, народний депутат України від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко зажадала від Зеленського вибачень перед Тимошенко, оскільки вона не є "ведучою корпоративів".

Примітно, що у Національній суспільній телекомпанії України заявили, що офіційні дебати пройдуть у телестудії "Суспільного", а захід на НСК "Олімпійський" потрібно називати політичною агітацією.

Насвали в НСТУ і ім'я ведучого офіційних теледебатів. Ним стане український журналіст Павло Казарін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Україна
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Soule Minnie
Soule Minnie
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не дождетесь
не дождетесь
Владимир Александрович рассчитывал двух зайцев "подстрелить". Не сложилось.)
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Хто ж з політиків буде бруднитись об цього дебіла? Мабуть, Гриценко.
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